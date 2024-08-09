https://sputnik-georgia.ru/20240809/krupneyshiy-internet-provayder-gruzii-dolzhen-budet-vypolnit-novye-usloviya-289389431.html

Крупнейший интернет-провайдер Грузии должен будет выполнить новые условия

Крупнейший интернет-провайдер Грузии должен будет выполнить новые условия

Sputnik Грузия

Компания "Магтиком" обязана сдавать свою сеть другим операторам за соответствующую плату и предоставлять им возможность выйти на рынок 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T20:54+0400

2024-08-09T20:54+0400

2024-08-09T21:24+0400

грузия

новости

компания "магтиком"

общество

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям официально признала компанию "Магтиком" оператором, имеющим значительную рыночную власть, и наложила на него ряд конкретных обязательств с целью улучшения ситуации на рынке фиксированного интернета. По решению Комиссии, компания "Магтиком" обязана сдавать свою сеть другим операторам за соответствующую плату и предоставлять им возможность выйти на рынок без значительных инвестиционных затрат или расширить зону своей деятельности. Помимо обязательства доступа, на "Магтиком" возложено обязательство по регулированию тарифов, которое в случае доступа к сети предполагает установление верхнего предела стоимости аренды. По решению Комиссии, на "Магтиком" также были возложены обязательства по прозрачности и недискриминации, что подразумевает публикацию приглашения на доступ в сеть с подробными техническими и коммерческими условиями. "Магтиком" также предписано представить в Комиссию по коммуникациям отдельный учет расходов, чтобы Комиссия могла осуществлять постоянный мониторинг и не допускать предложение пользователю разнообразных телекоммуникационные услуги на основании перекрестного субсидирования. Комиссия по коммуникациям примет решение о регуляциях для интернет-провайдеров в Грузии >>При этом в 981 из 994 населенных пункта страны "Магтиком" должна выполнить все возложенные на нее обязательства, в четырех – комиссия установит верхний предел платы за доступ только в центральной части сети, а еще в 9 – на "Магтиком" возложено лишь обязательство допуска к своей сети. Необходимые регуляции и специфические обязательства были приняты по результатам комплексного анализа рынка и рекомендации экспертов из-за доминирования на рынке интернет-провайдера "Магтиком". Что показало исследование По мнению экспертов, на сегодняшний день "Магтиком" является практически доминантным игроком рынка. Согласно исследованию, количество абонентов оптического Интернета в Грузии в 2023 году составило 952 тысячи, из которых доля "Магтиком" составила более половины – 53%, тогда как у "Силкнет" этот показатель составил 32%, у "Нью Нетворкс Групп" – 7%, у "Скайтел" – 2%, а у остальных компаний суммарно было 6%. Кроме того, в результате исследования установлено, что "Магтиком" является единственным поставщиком оптического Интернета в 392 населенных пунктах, тогда как "Скайтел" является единственным поставщиком 104 населенных пунктов, а "Силкнет" – только 2 населенных пунктов. По данным исследования, в 2023 году "Магтиком" получил самый высокий доход от индивидуальных абонентов услуг фиксированного оптоволоконного интернета – 146 млн, что на 76% больше доходов "Силкнета", на 1055% больше доходов "Нью Нетворкс Групп" и на 4092% больше, чем у "Скайтела". Немаловажно и то, что в 2023 году по среднему доходу на абонента (ARPU) за услуги фиксированного оптоволоконного Интернета "Магтиком" по-прежнему сохранил позицию лидера рынка и получал в среднем 24,54 лари на абонента. Этот же показатель у "Силкнет" составил 23,05 лари, у "Скайтел" – 20,13, а у "Нью Нетворкс Групп" – 17,37 лари. Эксперты посчитали, что на доминирующее положение "Магтикома" указывает тот факт, что он, в отличие от других операторов, имеет фиксированную сеть национального масштаба и, по данным 2022 года, имел самый высокий охват – 88,6%. При этом у "Магтикома" самая высокая доля рынка — 53,5% по совокупным услугам, то есть объединению услуг телевидения, фиксированной телефонной и мобильной связи с Интернетом, тогда как у "Силкнета" этот показатель составляет 38,3%, у "Нью Нетворкс Групп" – 8%, а у "Скайтел" – 0,2%. В 2022 году Комиссия по коммуникациям, при финансировании Европейского Союза и в рамках содействия реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией, совместно с экспертами Евросоюза приступила к работе над комплексным исследовательским проектом телекоммуникационного рынка Грузии, итоговым решением которого является улучшение конкуренции на рынке мобильной связи, а также предоставление разнообразных качественных и доступных услуг потребителям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, компания "магтиком", общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии