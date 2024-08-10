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Грузия готова к перезагрузке отношений с США – премьер
Грузия готова к перезагрузке отношений с США – премьер
Sputnik Грузия
Шахин и Тернер уже второй день проводят в Грузии встречи с властью 10.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул готовность страны к перезагрузке отношений с США на встрече с американским сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шахин и Тернер уже второй день проводят в Грузии встречи с властью, представителями партии и гражданского общества. На встрече в администрации правительства, по информации пресс-службы премьера, внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также на проблемах в двусторонних отношениях. По словам главы грузинского правительства, Грузия остается надежным союзником Соединенных Штатов Америки и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). США в Грузии обвинили в двойных стандартах>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, сша, новости, вашингтон, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато
Грузия готова к перезагрузке отношений с США – премьер
18:08 10.08.2024 (обновлено: 18:23 10.08.2024)
Шахин и Тернер уже второй день проводят в Грузии встречи с властью
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул готовность страны к перезагрузке отношений с США на встрече с американским сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.
Шахин и Тернер уже второй день проводят в Грузии встречи с властью, представителями партии и гражданского общества.
На встрече в администрации правительства, по информации пресс-службы премьера, внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также на проблемах в двусторонних отношениях.
"Глава правительства подчеркнул необходимость перезагрузки и оздоровления отношений и еще раз подтвердил готовность в этом направлении грузинской стороны", - отмечено в информации пресс-службы.
По словам главы грузинского правительства, Грузия остается надежным союзником Соединенных Штатов Америки и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.