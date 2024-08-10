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Грузия готова к перезагрузке отношений с США – премьер

Грузия готова к перезагрузке отношений с США – премьер

Sputnik Грузия

Шахин и Тернер уже второй день проводят в Грузии встречи с властью 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул готовность страны к перезагрузке отношений с США на встрече с американским сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шахин и Тернер уже второй день проводят в Грузии встречи с властью, представителями партии и гражданского общества. На встрече в администрации правительства, по информации пресс-службы премьера, внимание было сосредоточено на стратегическом партнерстве между Грузией и США, а также на проблемах в двусторонних отношениях. По словам главы грузинского правительства, Грузия остается надежным союзником Соединенных Штатов Америки и надеется, что двусторонние отношения вернутся к положительной динамике развития. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). США в Грузии обвинили в двойных стандартах>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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