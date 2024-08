https://sputnik-georgia.ru/20240809/ssha-v-gruzii-obvinili-v-dvoynykh-standartakh-289384824.html

США в Грузии обвинили в двойных стандартах

США в Грузии обвинили в двойных стандартах

Авторы обращения обеспокоены очевидными и открытыми попытками западных стран свергнуть грузинские власти извне и управлять страной из посольств 09.08.2024, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Желание США скрыть финансирование неправительственных организаций в Грузии является серьезной проблемой, и подобные двойные стандарты порождают большое недоверие в грузинском обществе, говорится в обращении общества "Картули", адресованном к конгрессменам и сенаторам США. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В июле Конгресс США рассмотрел законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia"s Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", а на прошлой неделе Сенат обсудил проблему Грузии. Как отмечают авторы обращения, "пафос этих слушаний вызвал неоднозначную реакцию в грузинском обществе и поднял ряд острых вопросов". Авторы обращения задаются вопросом, почему нет сотрудничества с грузинскими властями для усовершенствования процесса, если в этом законе нужно улучшить какой-либо аспект, и почему грузинский народ и избранные большинством власти наказываются за абсолютно демократический закон о прозрачности.По их мнению, отказ обнародовать свое финансирование – недружественный жест, порождающий сомнения в грузинском обществе."Если вы не хотите обнародовать, кто и на что финансируется в вашей стране-стратегическом союзнике, это само по себе является серьезной проблемой, и такие двойные стандарты порождают большое недоверие в грузинском обществе. Друзья на самом деле так себя не ведут", – говорится в обращении. Сомнения также усугубляются тем, что НПО, финансируемые таким образом, стоят на политических баррикадах и осуществляют деятельность, запрещенную законодательством и нормативными актами, отмечено в обращении. По мнению авторов обращения, вся проблема в том, что правительство Грузии не начинало августовскую войну 2008 года и тем самым спутало планы той части правительства США, которая заинтересована в эскалации конфликта на Украине. "Другого объяснения просто нет ни несправедливым нападкам невообразимого масштаба, частоты и интенсивности на грузинское государство в последние месяцы, ни внешнему вмешательству во внутренние дела страны и ни открытой поддержке оппозиции, которая готова открыть второй фронт", – говорится в обращении. Авторы обращения обеспокоены очевидными и открытыми попытками западных стран свергнуть грузинские власти извне и управлять страной из посольств. Борьба за выживание Многое в грузино-американских отношениях испортила бывший посол США в Грузии Келли Дегнан, сказал ранее глава правительства Ираклий Кобахидзе. В правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные в том числе из США неправительственные организации. Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста. Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции. В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури. Шантаж в прямой форме – премьер Грузии о рассматриваемом Конгрессом США законопроекте>>Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации. Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Механизм давления, а не бескорыстная поддержка – спикер парламента Грузии о решении США>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

