https://sputnik-georgia.ru/20240810/v-gruzii-prodolzhayut-shtrafovat-za-vykhlopy-avtomobiley-skolko-shtrafov-vypisano-289398991.html

В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?

В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?

Sputnik Грузия

Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси, за ним следуют Кутаиси, Батуми и Рустави 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T20:02+0400

2024-08-10T20:02+0400

2024-08-10T20:02+0400

грузия

новости

общество

батуми

кутаиси

тбилиси

рустави

автомобили

экология

экология в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Очередные результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы за последние 11 месяцев оштрафовали 6 683 водителя за превышение содержания вредных веществ, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Годом ранее было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (3 177), далее следуют Кутаиси (1 330), Батуми (1 145), Рустави (1 031). Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (37 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >> С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

кутаиси

тбилиси

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, батуми, кутаиси, тбилиси, рустави, автомобили, экология, экология в грузии