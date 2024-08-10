https://sputnik-georgia.ru/20240810/v-gruzii-prodolzhayut-shtrafovat-za-vykhlopy-avtomobiley-skolko-shtrafov-vypisano-289398991.html
В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?
В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?
Sputnik Грузия
Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси, за ним следуют Кутаиси, Батуми и Рустави 10.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-10T20:02+0400
2024-08-10T20:02+0400
2024-08-10T20:02+0400
грузия
новости
общество
батуми
кутаиси
тбилиси
рустави
автомобили
экология
экология в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Очередные результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы за последние 11 месяцев оштрафовали 6 683 водителя за превышение содержания вредных веществ, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Годом ранее было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением. Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (3 177), далее следуют Кутаиси (1 330), Батуми (1 145), Рустави (1 031). Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (37 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется. Власти Грузии намерены потратить 3,7 млрд лари за два года на борьбу с изменениями климата >> С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше). Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
кутаиси
тбилиси
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_690:0:3421:2048_1920x0_80_0_0_0b932cf9e20caf92e1b4e534291d65be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, батуми, кутаиси, тбилиси, рустави, автомобили, экология, экология в грузии
грузия, новости, общество, батуми, кутаиси, тбилиси, рустави, автомобили, экология, экология в грузии
В Грузии продолжают штрафовать за выхлопы автомобилей: сколько штрафов выписано?
Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси, за ним следуют Кутаиси, Батуми и Рустави
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Очередные результаты проверки выхлопов автомобилей на дорогах Грузии показали, что инспекторы за последние 11 месяцев оштрафовали 6 683 водителя за превышение содержания вредных веществ, говорится в сообщении Департамента по надзору за окружающей средой.
Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Годом ранее было собрано более 30 тысяч подписей, чтобы видимые выхлопы автомобилей стали считаться нарушением.
Больше всего нарушений выявлено в Тбилиси (3 177), далее следуют Кутаиси (1 330), Батуми (1 145), Рустави (1 031).
Из 6 683 штрафов 5 832 были выписаны на имя физического лица, а 851 – на имя юрлиц. При этом 4 142 штрафные квитанции были выписаны на водителей легковых автомобилей, 277 – на водителей микроавтобусов, а восемь – на имя водителей автобусов.
Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушитель будет оштрафовано на 100 лари (37 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов).
Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари (112 долларов) в первый раз, на 1 500 лари (560 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 120 долларов) – в третий раз. Если штраф заплатят в течение 10 дней, его сумма уменьшится на 20%.
При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт техосмотра, где его повторно осмотрят.
Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.
С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше).
Штраф за не пройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари.
Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.