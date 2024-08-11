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Альпинист погиб в горах Грузии

Альпинист погиб в горах Грузии

Sputnik Грузия

Из-за ухудшения метеоусловий группа альпинистов не могла передвигаться дальше самостоятельно, им потребовалась помощь спасателей 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T15:10+0400

2024-08-11T15:10+0400

2024-08-11T15:10+0400

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альпинисты

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. При восхождении на гору Шхельда (4 386 метров над уровнем моря) в регионе Сванети погиб альпинист, вероятно, от удара молнии, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии. Из-за ухудшения метеоусловий группа альпинистов не могла передвигаться дальше самостоятельно, им потребовалась помощь спасателей, которые с помощью вертолета пограничной полиции благополучно доставили троих альпинистов в Местиа. Поиски тела погибшего в результате несчастного случая альпиниста до сих ведутся в усиленном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, сванети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, мвд грузии, альпинисты