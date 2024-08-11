https://sputnik-georgia.ru/20240811/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniy-gruzin-11-avgusta-289404009.html
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 11 августа
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 11 августа
Sputnik Грузия
В копилке сборной Грузии пока шесть медалей – три золота, два серебра и бронза 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T10:04+0400
2024-08-11T10:04+0400
2024-08-11T11:00+0400
грузия
спорт
новости
париж
борьба
олимпиада-2024 в париже
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0a/289397734_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_83c63c6911e066b1d8c0234f3ff804a8.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В заключительный день Олимпиады в Париже 11 августа грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, поборется в финале за золотую медаль.Соперником Мачарашвили станет Ахмед Тажудинов из Бахрейна. Поединок пройдет ориентировочно в 14:50 по тбилисскому времени.Мачарашвили победил в полуфинале борца из Азербайджана Магомедхана Магомедова со счетом 5:0. Ранее он одолел Мураза Мчедлидзе, выступающего за Украину, и атлета из Южной Африки Николаса де Ланга.Третье золото Олимпиады для Талахадзе и для Грузии >>В 15 день Олимпиады разыграют 13 комплектов медалей в девяти видах спорта.В копилке сборной Грузии пока шесть медалей – три золота, два серебра и бронза. В Общем медальном зачета Грузия находится на 24 месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0a/289397734_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_490816bec3f94ddbf8e8d465e20378c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, спорт, новости, париж, борьба, олимпиада-2024 в париже
грузия, спорт, новости, париж, борьба, олимпиада-2024 в париже
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 11 августа
10:04 11.08.2024 (обновлено: 11:00 11.08.2024)
В копилке сборной Грузии пока шесть медалей – три золота, два серебра и бронза
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В заключительный день Олимпиады в Париже 11 августа грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, поборется в финале за золотую медаль.
Соперником Мачарашвили станет Ахмед Тажудинов из Бахрейна. Поединок пройдет ориентировочно в 14:50 по тбилисскому времени.
Мачарашвили победил в полуфинале борца из Азербайджана Магомедхана Магомедова со счетом 5:0. Ранее он одолел Мураза Мчедлидзе, выступающего за Украину, и атлета из Южной Африки Николаса де Ланга.
В 15 день Олимпиады разыграют 13 комплектов медалей в девяти видах спорта.
В копилке сборной Грузии пока шесть медалей – три золота, два серебра и бронза. В Общем медальном зачета Грузия находится на 24 месте.