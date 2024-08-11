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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 11 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 11 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии пока шесть медалей – три золота, два серебра и бронза 11.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. В заключительный день Олимпиады в Париже 11 августа грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, поборется в финале за золотую медаль.Соперником Мачарашвили станет Ахмед Тажудинов из Бахрейна. Поединок пройдет ориентировочно в 14:50 по тбилисскому времени.Мачарашвили победил в полуфинале борца из Азербайджана Магомедхана Магомедова со счетом 5:0. Ранее он одолел Мураза Мчедлидзе, выступающего за Украину, и атлета из Южной Африки Николаса де Ланга.Третье золото Олимпиады для Талахадзе и для Грузии >>В 15 день Олимпиады разыграют 13 комплектов медалей в девяти видах спорта.В копилке сборной Грузии пока шесть медалей – три золота, два серебра и бронза. В Общем медальном зачета Грузия находится на 24 месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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