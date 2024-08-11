https://sputnik-georgia.ru/20240811/gruzovik-nasmert-sbil-peshekhoda-v-sele-sarpi-u-gruzino-turetskoy-granitsy-289407601.html

Грузовик насмерть сбил пешехода в селе Сарпи у грузино-турецкой границы

Грузовик насмерть сбил пешехода в селе Сарпи у грузино-турецкой границы

Sputnik Грузия

Пешеход скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T17:24+0400

2024-08-11T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Женщина средних лет стала жертвой ДТП в селе Сарпи, расположенного у грузино-турецкой границы, ее сбил грузовик, сообщила телекомпания "Рустави 2". Пешеход скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков. МВД грузии ведет расследование происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, сарпи, дтп