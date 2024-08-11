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Грузовик насмерть сбил пешехода в селе Сарпи у грузино-турецкой границы
Грузовик насмерть сбил пешехода в селе Сарпи у грузино-турецкой границы
Sputnik Грузия
Пешеход скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T17:24+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Женщина средних лет стала жертвой ДТП в селе Сарпи, расположенного у грузино-турецкой границы, ее сбил грузовик, сообщила телекомпания "Рустави 2". Пешеход скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков. МВД грузии ведет расследование происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сарпи
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происшествия, новости, грузия, сарпи, дтп
происшествия, новости, грузия, сарпи, дтп
Грузовик насмерть сбил пешехода в селе Сарпи у грузино-турецкой границы
17:24 11.08.2024 (обновлено: 18:01 11.08.2024)
Пешеход скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Женщина средних лет стала жертвой ДТП в селе Сарпи, расположенного у грузино-турецкой границы, ее сбил грузовик, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Пешеход скончалась на месте от полученных травм до приезда медиков.
МВД грузии ведет расследование происшествия.