https://sputnik-georgia.ru/20240811/ivanishvili-pozdravil-gruzinskikh-atletov-s-pobedoy-na-olimpiade-v-parizhe-289406621.html

Иванишвили поздравил грузинских атлетов с победой на Олимпиаде в Париже

Иванишвили поздравил грузинских атлетов с победой на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

У сборной Грузии семь медалей - три золота, три серебра и одна бронза 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T16:16+0400

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2024-08-11T16:16+0400

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бидзина иванишвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили поздравил тяжелоатлета Лашу Талахадзе и борца вольного стиля Гено Петриашвили с золотыми медалями Олимпийских Игр в Париже, отметив уникальные достижения спортсменов и их непоколебимость. В предпоследний день соревнований штангист Лаша Талахадзе ( +102 кг) и борец вольного стиля Гено Петриашвили ( - 125 кг) принесли в копилку сборной Грузии две золотые медали. Для Талахадзе золото Парижа стало третьим за время участия в Олимпиадах, а для Петриашвили - первым. По его словам, достижения Талахадзе в плане рекордов уникальны. Ему принадлежит мировой рекорд в рывке (225 кг), толчке (267 кг) и в двоеборье (492 кг). "Семикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион. Такое достижение является уникальным в мире спорта, и для каждого из нас является предметом гордости то, что автором этого достижения является грузин Лаша Талахадзе", - написал Иванишвили. Он также поздравил борца вольного стиля Гено Петриашвили, подчеркнув, что победы спортсмена являются результатом непоколебимого характера и стремления к цели. У сборной Грузии семь медалей - три золота, три серебра и одна бронза. Золотые медали сборной Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), борец Гено Петриашвили ( до 125 кг), тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг). Серебряные медали у дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе ( -100 кг), а также у борца Гиви Мачарашвили (-97 кг). Бронза у боксера Лаши Гурули (63,5 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, гено петриашвили, бидзина иванишвили, олимпиада-2024 в париже