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Как во сне – первые эмоции Талахадзе и Петриашвили после победы на Олимпиаде
Как во сне – первые эмоции Талахадзе и Петриашвили после победы на Олимпиаде
Sputnik Грузия
К последнему дню Олимпиады у сборной Грузии шесть медалей – три золота, два серебра и одна бронза, а сегодня на ковер выйдет еще один грузинский борец, который... 11.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Предпоследний день Олимпиады в Париже оказался удачным для сборной Грузии, которая завоевала две золотые медали благодаря победам штангиста Лаши Талахадзе (+ 102 кг) и борца вольного стиля Гено Петриашвили (- 125 кг). Талахадзе на Играх в Париже завоевал третье олимпийское золото подряд – Рио-де-Жанейро (2016 год) и Токио (2020 год). Талахадзе не проигрывал никому с 2015 года после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации. Что касается борца Гено Петриашвили, то для него победа в Париже стала первой в олимпийском карьере. В Рио-де-Жанейро у Петриашвили была бронза, а в Токио не хватило совсем чуть-чуть – серебро. Петриашвили победил в финале 23-летнего Амира Хоссейна Заре, выступающего за Иран, со счетом 10:9. К последнему дню Олимпиады у сборной Грузии шесть медалей – три золота, два серебра и одна бронза. В воскресенье на ковер выйдет еще один грузинский борец Гиви Мачарашвили (-97 кг), который накануне пробился в финал турнира. Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 11 августа >>В финале Мачарашвили встретится с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна. Таким образом, в копилке сборной Грузии будет на одну гарантированную медаль больше. Золотые медали сборной Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), борец Гено Петриашвили ( до 125 кг) и тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг). Серебряные медали у дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе ( -100 кг). Бронза у боксера Лаши Гурули (63,5 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, рио-де-жанейро, токио, гено петриашвили, лаша талахадзе, лаша бекаури, олимпиада-2024 в париже
Как во сне – первые эмоции Талахадзе и Петриашвили после победы на Олимпиаде
12:26 11.08.2024 (обновлено: 12:58 11.08.2024)
К последнему дню Олимпиады у сборной Грузии шесть медалей – три золота, два серебра и одна бронза, а сегодня на ковер выйдет еще один грузинский борец, который пробился в финал турнира
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Предпоследний день Олимпиады в Париже оказался удачным для сборной Грузии, которая завоевала две золотые медали благодаря победам штангиста Лаши Талахадзе (+ 102 кг) и борца вольного стиля Гено Петриашвили (- 125 кг).
"Спасибо моей семье, болельщикам. Извините, что заставил вас немного понервничать. Таких эмоций я не получал ни после одной победы, и для меня она самая ценная", – сказал Талахадзе после победы.
Талахадзе на Играх в Париже завоевал третье олимпийское золото подряд – Рио-де-Жанейро (2016 год) и Токио (2020 год).
Талахадзе не проигрывал никому с 2015 года после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации.
Что касается борца Гено Петриашвили, то для него победа в Париже стала первой в олимпийском карьере. В Рио-де-Жанейро у Петриашвили была бронза, а в Токио не хватило совсем чуть-чуть – серебро.
"Насчет эмоций ничего сказать не могу, я во сне, сплю, не хочу просыпаться. Спасибо всем!" – сказал Петриашвили журналистам.
Петриашвили победил в финале 23-летнего Амира Хоссейна Заре, выступающего за Иран, со счетом 10:9.
К последнему дню Олимпиады у сборной Грузии шесть медалей – три золота, два серебра и одна бронза. В воскресенье на ковер выйдет еще один грузинский борец Гиви Мачарашвили (-97 кг), который накануне пробился в финал турнира.
В финале Мачарашвили встретится с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна. Таким образом, в копилке сборной Грузии будет на одну гарантированную медаль больше.
Золотые медали сборной Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), борец Гено Петриашвили ( до 125 кг) и тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг).
Серебряные медали у дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе ( -100 кг). Бронза у боксера Лаши Гурули (63,5 кг).