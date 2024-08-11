https://sputnik-georgia.ru/20240811/kvaratskheliya-nazvan-luchshim-igrokom-pervogo-matcha-napoli-v-sezone-289408741.html

Кварацхелия назван лучшим игроком первого матча "Наполи" в сезоне

Кварацхелия назван лучшим игроком первого матча "Наполи" в сезоне

Sputnik Грузия

Неаполитанцы выиграли матч в серии пенальти, а решающий удар нанес грузинский вингер 11.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим игроком в матче кубка Италии против "Модены" в 1/32 финала. Кварацхелия и "Наполи" открыли сезон 2024/2025 непростым кубковым матчем против "Модены", представляющей серию Б. Неаполитанцы выиграли матч в серии пенальти, а решающий удар нанес грузинский вингер – 4:3. Кварацхелия уверенно пробил в правый угол ворот. Игра против "Модены" стала первым официальным матчем для нового тренера неаполитанцев Антонио Конте. В 1/16 финала Кубка Италии дошел также "Кремозе" защитника сборной Грузии Луки Лочошвили и 19-летнего Дачи Лорткипанидзе. Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ >>Что касается чемпионата Италии, то он начинается 17 августа. "Наполи" сыграет свой первый матч 18 августа против новичка серии А "Эллас Вероны". В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Кварацхелия является самым дорогим футболистом сборной Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи", футбол