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Кварацхелия назван лучшим игроком первого матча "Наполи" в сезоне
Кварацхелия назван лучшим игроком первого матча "Наполи" в сезоне
Sputnik Грузия
Неаполитанцы выиграли матч в серии пенальти, а решающий удар нанес грузинский вингер 11.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим игроком в матче кубка Италии против "Модены" в 1/32 финала. Кварацхелия и "Наполи" открыли сезон 2024/2025 непростым кубковым матчем против "Модены", представляющей серию Б. Неаполитанцы выиграли матч в серии пенальти, а решающий удар нанес грузинский вингер – 4:3. Кварацхелия уверенно пробил в правый угол ворот. Игра против "Модены" стала первым официальным матчем для нового тренера неаполитанцев Антонио Конте. В 1/16 финала Кубка Италии дошел также "Кремозе" защитника сборной Грузии Луки Лочошвили и 19-летнего Дачи Лорткипанидзе. Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ &gt;&gt;Что касается чемпионата Италии, то он начинается 17 августа. "Наполи" сыграет свой первый матч 18 августа против новичка серии А "Эллас Вероны". В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца. В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата. Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Кварацхелия является самым дорогим футболистом сборной Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи", футбол
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи", футбол

Кварацхелия назван лучшим игроком первого матча "Наполи" в сезоне

21:09 11.08.2024 (обновлено: 22:21 11.08.2024)
© Courtesy of SSC NapoliФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2024
© Courtesy of SSC Napoli
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Неаполитанцы выиграли матч в серии пенальти, а решающий удар нанес грузинский вингер
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим игроком в матче кубка Италии против "Модены" в 1/32 финала.
Кварацхелия и "Наполи" открыли сезон 2024/2025 непростым кубковым матчем против "Модены", представляющей серию Б. Неаполитанцы выиграли матч в серии пенальти, а решающий удар нанес грузинский вингер – 4:3. Кварацхелия уверенно пробил в правый угол ворот.
Игра против "Модены" стала первым официальным матчем для нового тренера неаполитанцев Антонио Конте.
В 1/16 финала Кубка Италии дошел также "Кремозе" защитника сборной Грузии Луки Лочошвили и 19-летнего Дачи Лорткипанидзе.
Кварацхелия подпишет с "Наполи" новый контракт на улучшенных условиях – СМИ >>
Что касается чемпионата Италии, то он начинается 17 августа. "Наполи" сыграет свой первый матч 18 августа против новичка серии А "Эллас Вероны".
В прошлом сезоне Кварацхелия провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. В предпоследнем туре его гол в ворота "Фиорентины" был признан лучшим голом мая, а Кварацхелия дважды за сезон выбирали лучшим игроком месяца.
В первом сезоне в серии А Кварацхелия забил 12 голов и записал на свой счет 10 результативных передач, что позволило ему стать лучшим футболистом чемпионата.
Действующий контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €80 млн. Кварацхелия является самым дорогим футболистом сборной Грузии.
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