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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T13:48+0400

2024-08-11T13:48+0400

2024-08-11T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июне 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 966,17 миллиона лари (3,43%) и на 1 июля текущего года составил 57,34 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 785,9 миллиона лари (2,59%), а в иностранной валюте – на 180,28 миллиона лари (0,7%).На конец июня 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 9,36 миллиарда лари, что на 4,21% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 16,55 миллиарда лари, что на 1,05% больше, чем в предыдущем месяце.За июнь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,31%, или 382,81 миллиона лари, и на 1 июля текущего года составил 29,52 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 54,83%, что на 0,45 процентного пункта больше данных на 1 июня 2024 года.По данным на конец мая, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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