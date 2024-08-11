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Премьер Грузии объяснил, почему Иванишвили отказался встречаться с сенаторами США
Премьер Грузии объяснил, почему Иванишвили отказался встречаться с сенаторами США
Sputnik Грузия
В середине мая Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T18:19+0400
2024-08-11T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Американским сенаторам четко разъяснили причины, из-за которых основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с ними, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер прибыли в Тбилиси и проводят встречи с представителями власти, оппозиции, НПО. В субботу с ними встретился премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В середине мая Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном. Тогда причиной отказа, которые озвучил Кобахидзе, назвали шантаж и угрозы санкций с американской стороны. Сам О'Брайен после приезда в Тбилиси 14 мая напомнил, что пока никакие санкции против Иванишвили не вводились. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). США в Грузии обвинили в двойных стандартах >>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, сша, нато
новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, сша, нато
Премьер Грузии объяснил, почему Иванишвили отказался встречаться с сенаторами США
В середине мая Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Американским сенаторам четко разъяснили причины, из-за которых основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с ними, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер прибыли в Тбилиси и проводят встречи с представителями власти, оппозиции, НПО. В субботу с ними встретился премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Господин Бидзина Иванишвили очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам. Что касается того, насколько это разъяснение может стать публичным, это зависит от Бидзины Иванишвили, это зависит от наших американских партнеров. Если на повестку дня встанет обнародование, соответствующие стороны примут решение по этому поводу", - сказал Кобахидзе.
В середине мая Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном. Тогда причиной отказа, которые озвучил Кобахидзе, назвали шантаж и угрозы санкций с американской стороны.
Сам О'Брайен после приезда в Тбилиси 14 мая напомнил, что пока никакие санкции против Иванишвили не вводились.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.