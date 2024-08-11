https://sputnik-georgia.ru/20240811/premer-gruzii-obyasnil-pochemu-ivanishvili-otkazalsya-vstrechatsya-s-senatorami-ssha-289407718.html

Премьер Грузии объяснил, почему Иванишвили отказался встречаться с сенаторами США

Премьер Грузии объяснил, почему Иванишвили отказался встречаться с сенаторами США

Sputnik Грузия

В середине мая Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T18:19+0400

2024-08-11T18:19+0400

2024-08-11T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Американским сенаторам четко разъяснили причины, из-за которых основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с ними, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер прибыли в Тбилиси и проводят встречи с представителями власти, оппозиции, НПО. В субботу с ними встретился премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В середине мая Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джимом О'Брайеном. Тогда причиной отказа, которые озвучил Кобахидзе, назвали шантаж и угрозы санкций с американской стороны. Сам О'Брайен после приезда в Тбилиси 14 мая напомнил, что пока никакие санкции против Иванишвили не вводились. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). США в Грузии обвинили в двойных стандартах >>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, сша, нато