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Вопрос перезагрузки грузино-американских отношений в руках США – Кобахидзе

Вопрос перезагрузки грузино-американских отношений в руках США – Кобахидзе

Sputnik Грузия

США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T21:56+0400

2024-08-11T21:56+0400

2024-08-11T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузино-американские отношения, возможно, будут перезагружены от начала до конца в течение следующего года, все в руках американских партнеров, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Американский сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер прибыли в Тбилиси и проводят встречи как с представителями власти, так и оппозиции, НПО. В субботу с ними встретился премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам Кобахидзе, на встрече с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером он озвучил то разочарование и обеспокоенность, которые вызывают у властей Грузии сегодняшние двусторонние отношения. "У меня была встреча с сенатором, конгрессменом, на этой встрече присутствовало посольство США. Это был очень искренний разговор. Интересная деталь: ни сенатор, ни конгрессмен, ни посол не упомянули закон о прозрачности. Я искренне поделился с сенатором, а также с конгрессменом, послом нашим разочарованием и обеспокоенностью по поводу ситуации, которая характеризует сегодня грузино-американские отношения. Это должно измениться", – заявил Кобахидзе. По словам главы правительства, на встрече обсуждалось то, чего Грузия ожидает от США в ближайший год. Главное – справедливость и честный подход. В таком случае отношения будут перегружены, подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, на встрече было отмечено, что перезагрузка отношений в равной степени отвечает интересам как Грузии, так и США. Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти же Грузии настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). США в Грузии обвинили в двойных стандартах >>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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