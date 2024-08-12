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Грузинские призеры Олимпиады в Париже благодарят болельщиков за поддержку
Грузинские призеры Олимпиады в Париже благодарят болельщиков за поддержку
Sputnik Грузия
Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями 12.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Серебряный призер Олимпиады в Париже, борец вольного стиля Гиви Мачарашвили и обладатель бронзовой медали, боксер Лаша Гурули благодарят грузинских болельщиков за поддержку, которая ощущалась на протяжении всего турнира.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. Летние Олимпийские игры стали дебютными для двукратного чемпиона Европы. Мачарашвили в последний день Олимпиады менее чем за минуту проиграл сопернику из Бахрейна в финале весовой категории до 97 кг (0:2). По словам другого призера, боксера Лаши Гурули, он ощущает себя чемпионом и рад, что принес радость стольким людям. В полуфинале турнира Гурули проиграл кубинцу Эрисланди Борхесу Альварес. Грузинские боксеры не выигрывали олимпийские медали с 2000 года, когда бронзу для Грузии в Сиднее завоевал Владимир Чантурия. Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами – премьер>>Золотые медали национальной команде принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) и борец вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг) – оба дзюдоисты, а также борца вольного стиля Гиви Мачарашвили. Единственную бронзу сборной принес боксер Лаша Гурули (63,5 кг). Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша гурули, лаша бекаури, лаша талахадзе
Грузинские призеры Олимпиады в Париже благодарят болельщиков за поддержку
Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Серебряный призер Олимпиады в Париже, борец вольного стиля Гиви Мачарашвили и обладатель бронзовой медали, боксер Лаша Гурули благодарят грузинских болельщиков за поддержку, которая ощущалась на протяжении всего турнира.
Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза.
"Спасибо болельщикам. Сейчас мне трудно передавать что-либо, для меня это трудное время, но я обязательно буду бороться за то, чтобы однажды привезти в свою страну золотую медаль", – сказал Мачарашвили.
Летние Олимпийские игры стали дебютными для двукратного чемпиона Европы. Мачарашвили в последний день Олимпиады менее чем за минуту проиграл сопернику из Бахрейна в финале весовой категории до 97 кг (0:2).
По словам другого призера, боксера Лаши Гурули, он ощущает себя чемпионом и рад, что принес радость стольким людям.
"Я рад, что сделал так много людей счастливыми. Для меня это очень важно. В целом я доволен, потому что чувствую себя чемпионом, я принимаю тепло как чемпион, и это самое главное для меня. Также меня радует тот факт, что я прославил свой город и в Рустави от моего имени идет первая олимпийская медаль", – сказал Гурули.
В полуфинале турнира Гурули проиграл кубинцу Эрисланди Борхесу Альварес. Грузинские боксеры не выигрывали олимпийские медали с 2000 года, когда бронзу для Грузии в Сиднее завоевал Владимир Чантурия.
Золотые медали национальной команде принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) и борец вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг).
Серебро на счету Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг) – оба дзюдоисты, а также борца вольного стиля Гиви Мачарашвили. Единственную бронзу сборной принес боксер Лаша Гурули (63,5 кг).
Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.