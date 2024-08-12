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Грузинские призеры Олимпиады в Париже благодарят болельщиков за поддержку

Грузинские призеры Олимпиады в Париже благодарят болельщиков за поддержку

Sputnik Грузия

Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T17:10+0400

2024-08-12T17:10+0400

2024-08-12T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Серебряный призер Олимпиады в Париже, борец вольного стиля Гиви Мачарашвили и обладатель бронзовой медали, боксер Лаша Гурули благодарят грузинских болельщиков за поддержку, которая ощущалась на протяжении всего турнира.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. Летние Олимпийские игры стали дебютными для двукратного чемпиона Европы. Мачарашвили в последний день Олимпиады менее чем за минуту проиграл сопернику из Бахрейна в финале весовой категории до 97 кг (0:2). По словам другого призера, боксера Лаши Гурули, он ощущает себя чемпионом и рад, что принес радость стольким людям. В полуфинале турнира Гурули проиграл кубинцу Эрисланди Борхесу Альварес. Грузинские боксеры не выигрывали олимпийские медали с 2000 года, когда бронзу для Грузии в Сиднее завоевал Владимир Чантурия. Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами – премьер>>Золотые медали национальной команде принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) и борец вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг) – оба дзюдоисты, а также борца вольного стиля Гиви Мачарашвили. Единственную бронзу сборной принес боксер Лаша Гурули (63,5 кг). Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша гурули, лаша бекаури, лаша талахадзе