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https://sputnik-georgia.ru/20240812/meriya-tbilisi-ogranichit-dvizhenie-transporta-u-doma-yustitsii-v-svyazi-s-demontazhom-mosta-289410869.html
Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта у Дома юстиции в связи с демонтажом моста
Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта у Дома юстиции в связи с демонтажом моста
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за возникшие неудобства 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Движение транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) будет временно ограничено с 12 по 15 августа в связи с демонтажными работами пешеходного моста перед Домом юстиции в Тбилиси, сообщили в мэрии столицы.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt; О демонтаже пешеходного моста, расположенного у центрального здания Дома юстиции, из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой в мэрии, объявили в марта этого года. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за возникшие неудобства. Пешеходный мост у Дома юстиции в Тбилиси будет демонтирован&gt;&gt;На указанной территории после демонтажа моста будут обустроены пешеходные переходы и светофоры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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дом юстиции, тбилиси, грузия, новости
дом юстиции, тбилиси, грузия, новости

Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта у Дома юстиции в связи с демонтажом моста

14:34 12.08.2024
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции
Дом Юстиции - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за возникшие неудобства
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Движение транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) будет временно ограничено с 12 по 15 августа в связи с демонтажными работами пешеходного моста перед Домом юстиции в Тбилиси, сообщили в мэрии столицы.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
О демонтаже пешеходного моста, расположенного у центрального здания Дома юстиции, из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой в мэрии, объявили в марта этого года.

"Ограничения на передвижение будут действовать с 12 по 15 августа с 00:00 до 05:00. Этой ночью дорога будет перекрыта от моста Галактиони в направлении моста Бараташвили", – говорится в распространенном сообщении.

Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за возникшие неудобства.
Пешеходный мост у Дома юстиции в Тбилиси будет демонтирован>>
На указанной территории после демонтажа моста будут обустроены пешеходные переходы и светофоры.
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