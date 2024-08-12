https://sputnik-georgia.ru/20240812/meriya-tbilisi-ogranichit-dvizhenie-transporta-u-doma-yustitsii-v-svyazi-s-demontazhom-mosta-289410869.html

Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта у Дома юстиции в связи с демонтажом моста

Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта у Дома юстиции в связи с демонтажом моста

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за возникшие неудобства 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T14:34+0400

2024-08-12T14:34+0400

2024-08-12T14:34+0400

дом юстиции

тбилиси

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Движение транспорта на правой набережной Мтквари (Куры) будет временно ограничено с 12 по 15 августа в связи с демонтажными работами пешеходного моста перед Домом юстиции в Тбилиси, сообщили в мэрии столицы.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> О демонтаже пешеходного моста, расположенного у центрального здания Дома юстиции, из-за сложного технического состояния, установленного экспертизой в мэрии, объявили в марта этого года. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям и гостям столицы за возникшие неудобства. Пешеходный мост у Дома юстиции в Тбилиси будет демонтирован>>На указанной территории после демонтажа моста будут обустроены пешеходные переходы и светофоры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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дом юстиции, тбилиси, грузия, новости