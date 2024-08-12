https://sputnik-georgia.ru/20240812/na-perevale-rikoti-otkrylsya-novyy-tonnel-dlinoy-pochti-dva-kilometra-289423976.html

На перевале Рикоти открылся новый тоннель длиной почти два километра

На перевале Рикоти открылся новый тоннель длиной почти два километра

Sputnik Грузия

На данный момент автомобильный транспорт уже использует 36 км новой скоростной автомагистрали Рикоти, которая включает 77 мостов и 43 тоннеля 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T19:46+0400

2024-08-12T19:46+0400

2024-08-12T19:46+0400

грузия

новости

экономика

ираклий карселадзе

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Новый тоннель длиной в 1,8 тысячи метров через Рикотский перевал, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, с сегодняшнего дня введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. По его словам, два параллельных тоннеля (старый и новый) будут соединены друг с другом тремя эвакуационными выходами, в том числе одним автомобильным. "Можно смело сказать, что самые длинные тоннели в Грузии будут оснащены всеми необходимыми системами безопасности дорожного движения", – заявил Карселадзе. По словам министра, с сегодняшнего дня автомобили будут курсировать по новому тоннелю, а в старом тоннеле начнутся восстановительные работы. В старом тоннеле обновят дорожное покрытие, заменят фонари и установят необходимые системы безопасности дорожного движения. Карселадзе также рассказал об оставшихся работах на скоростной дороге Рикоти, которые, по словам министра, продолжаются интенсивно. "Строительство участка Шорапани-Аргвета находится на заключительной стадии, интенсивно ведутся работы на участке Чумателети-Хеви. Обработка некоторых крупных склонов уже находится на завершающем этапе. Конечно, есть вызовы на оползневом участке, на котором будет устроена новая дорога, на которую переключится движение. Работы продолжатся и, учитывая климатические условия, также начнется укладка покрытия", – сказал Карселадзе. По его словам, можно сказать, что этим строительство участка Рикоти будет завершено. По данным ведомства, на данный момент автомобильный транспорт уже использует 36 км новой скоростной автомагистрали Рикоти, которая включает 77 мостов и 43 туннеля. На перевале Рикоти строится 4-полосная скоростная автомагистраль общей протяженностью 52 км, 51 туннель и 97 мостов. Уже построено 50 из 51 тоннеля и 89 мостов из 97. На новой дороге учтены все современные стандарты безопасности дорожного движения, в том числе система освещения. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, экономика, ираклий карселадзе, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, министерство инфраструктуры и регионального развития