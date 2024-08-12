https://sputnik-georgia.ru/20240812/premer-gruzii-osudil-napadenie-na-odnogo-iz-liderov-oppozitsii-289415746.html

Премьер Грузии осудил нападение на одного из лидеров оппозиции

Премьер Грузии осудил нападение на одного из лидеров оппозиции

Sputnik Грузия

Инцидент произошел, когда оппозиционный политик во время открытия офиса коалиции отвечал на вопросы журналистов 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T14:07+0400

2024-08-12T14:07+0400

2024-08-12T14:07+0400

грузия

политика

новости

имерети

единое национальное движение

ираклий кобахидзе

ника мелия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Принципиально важно, чтобы выборы в Грузии прошли в мирной обстановке, поэтому всем следует воздержаться от насилия, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, комментируя инцидент с нападением на одного из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" и партии "Ахали" Нику Мелия. Оппозиционер подвергся нападению и словесным оскорблениям неизвестного в Самтредиа (регион Имерети, в 27 км от Кутаиси) в воскресенье, 11 августа. Инцидент произошел, когда оппозиционный политик во время открытия офиса коалиции отвечал на вопросы журналистов. В коалиции "За перемены " к выборам 26 октября объединились три оппозиционные партии "Ахали", "Дроа", "Гирчи - больше свободы". Еще 9 июля лидеры партий заявили, что примут участие в предстоящих выборах единым списком и будут вести совместную избирательную кампанию. Кампания проводится как в регионах Грузии, так и среди эмигрантов за рубежом. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, имерети, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, ника мелия, парламентские выборы в грузии 2024