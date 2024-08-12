https://sputnik-georgia.ru/20240812/uporstvo-gruzinskikh-sportsmenov-nepobedimo--mer-tbilisi-ob-itogakh-olimpiady-v-parizhe-289412632.html

Упорство грузинских спортсменов непобедимо – мэр Тбилиси об итогах Олимпиады в Париже

Упорство грузинских спортсменов непобедимо – мэр Тбилиси об итогах Олимпиады в Париже

Sputnik Грузия

Каха Каладзе отметил достижения каждого грузинского спортсмена, ставшего призером Олимпиады в Париже 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T13:33+0400

2024-08-12T13:33+0400

2024-08-12T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Париже еще раз доказали, что их упорство непобедимо, а стремление к цели всегда имеет смысл, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, поздравляя Олимпийскую сборную Грузии с выдающимся результатом, показанным на Играх. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских Играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. "Наши спортсмены еще раз доказали, что ничто не может победить грузинское упорство, и стремление к цели всегда имеет смысл. Поздравляю наших спортсменов и всю Грузию с этой великой победой. Здесь же я благодарю Олимпийский комитет, тренерскую и медицинскую команду за эти победы и за радость Грузии", – сказал Каладзе.Мэр Тбилиси отметил достижения каждого грузинского спортсмена, ставшего призером Олимпиады в Париже. Так, тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым грузинским трехкратным олимпийским чемпионом.Лаша Бекаури – первый грузинский дзюдоист, ставший двукратным олимпийским чемпионом. В финале он победил японца Мурао Санширо и завоевал первую золотую медаль для олимпийской сборной Грузии на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде в Рио в 2016 году Петриашвили завоевал бронзу, в Токио в 2021-м – серебро, в Париже в 2024-м – золото. За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.). Олимпийская сборная Грузии в Париже показала лучший результат в истории страны>>Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже, каха каладзе, гено петриашвили, лаша талахадзе, общество