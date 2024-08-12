Упорство грузинских спортсменов непобедимо – мэр Тбилиси об итогах Олимпиады в Париже
© Georgian National Olympic CommitteeГрузия на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
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Каха Каладзе отметил достижения каждого грузинского спортсмена, ставшего призером Олимпиады в Париже
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Париже еще раз доказали, что их упорство непобедимо, а стремление к цели всегда имеет смысл, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, поздравляя Олимпийскую сборную Грузии с выдающимся результатом, показанным на Играх.
Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских Играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза.
© Georgian National Olympic CommitteeТяжелоатлет Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
"Наши спортсмены еще раз доказали, что ничто не может победить грузинское упорство, и стремление к цели всегда имеет смысл. Поздравляю наших спортсменов и всю Грузию с этой великой победой. Здесь же я благодарю Олимпийский комитет, тренерскую и медицинскую команду за эти победы и за радость Грузии", – сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси отметил достижения каждого грузинского спортсмена, ставшего призером Олимпиады в Париже.
Так, тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал первым грузинским трехкратным олимпийским чемпионом.
© Georgian National Olympic CommitteeДзюдоист Лаша Бекаури с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
Дзюдоист Лаша Бекаури с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
Лаша Бекаури – первый грузинский дзюдоист, ставший двукратным олимпийским чемпионом. В финале он победил японца Мурао Санширо и завоевал первую золотую медаль для олимпийской сборной Грузии на Играх-2024 в Париже.
"На Олимпийских играх в Париже написал историю борец вольного стиля Гено Петриашвили. Он стал первым борцом в истории Грузии, который смог завоевать медали всех трех образцов на Олимпийских играх", – сказал Каладзе.
На Олимпиаде в Рио в 2016 году Петриашвили завоевал бронзу, в Токио в 2021-м – серебро, в Париже в 2024-м – золото.
За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.).
Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия.
© Georgian National Olympic CommitteeБорец Гено Петриашвили с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
Борец Гено Петриашвили с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.