https://sputnik-georgia.ru/20240812/olimpiyskaya-sbornaya-gruzii-v-parizhe-pokazala-luchshiy-rezultat-v-istorii-strany-289409990.html

Олимпийская сборная Грузии в Париже показала лучший результат в истории страны

Олимпийская сборная Грузии в Париже показала лучший результат в истории страны

Sputnik Грузия

В общекомандном медальном зачете Грузия опередила Бельгию, Болгарию, Сербию, Чехию, Данию и Азербайджан 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T10:52+0400

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2024-08-12T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских Играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. Золотые медали национальной команде принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг) и борец вольного стиля Гено Петриашвили (-125 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (- 81 кг) и Ильи Суламанидзе (- 100 кг) – оба дзюдоисты, а также борца вольного стиля Гиви Мачарашвили. Единственную бронзу сборной принес боксер Лаша Гурули ( 63,5 кг). Иванишвили поздравил грузинских атлетов с победой на Олимпиаде в Париже >>В общекомандном медальном зачете Грузия опередила Бельгию, Болгарию, Сербию, Чехию, Данию и Азербайджан. Первое место заняла сборная США – 126 медалей. Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей, 44 серебряные и 42 бронзы. Второе место заняла команда Китая, на счету которой также 40 золотых медалей, но она уступила по количеству серебра (27), а третьей стала Япония – 20 золотых. Хозяйка Олимпиады Франция на пятом месте. У французов 63 медали, из них 16 золотых. На прошлой Олимпиаде в Токио Грузия заняла 33 место с восемью медалями – две золотых, пять серебряных и одна бронзовая. Как во сне – первые эмоции Талахадзе и Петриашвили после победы на Олимпиаде >>До Парижа три золотые медали сборная Грузия завоевывала лишь в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Тогда в общекомандном зачете сборная заняла 27 место – три золота, три бронзы и ни одной серебряной медали. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша талахадзе, гено петриашвили, лаша бекаури, париж, олимпиада-2024 в париже