https://sputnik-georgia.ru/20240813/dom-muzey-odnogo-iz-osnovateley-tbilisskogo-gosuniversiteta-budet-vosstanovlen-289433328.html

Дом-музей одного из основателей Тбилисского госуниверситета будет восстановлен

Дом-музей одного из основателей Тбилисского госуниверситета будет восстановлен

Sputnik Грузия

В 2020 году дому-музею Акакия Шанидзе был присвоен статус памятника культурного наследия 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T14:44+0400

2024-08-13T14:44+0400

2024-08-13T15:15+0400

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акакий шанидзе

имерети

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тбилисский государственный университет

самтредия

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии приступает к восстановлению дома-музея выдающегося грузинского ученого, одного из основателей Тбилисского государственного университета Акакия Шанидзе в селе Квемо Нога в районе Самтредиа (регион Имерети), который находится в тяжелейшем состоянии, сообщили в пресс-службе агентства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дом-музей Акакия Шанидзе, выдающегося грузинского лингвиста, филолога и фольклориста, был открыт в 1987 году в связи со 100-летием великого ученого и, вероятно, построен в тот же период. На восстановление здания музея и благоустройство двора государство выделило 698,7 тысячи лари (более 255 тысяч долларов). Со временем осадки полностью повредили крышу здания. Кроме того, деревянный фундамент и обвязка находятся в аварийном состоянии. В плачевном состоянии пребывает и двор музея. В здании никогда не проводились восстановительные работы. Во время реставрации музея его внешний вид будет максимально сохранен и восстановлен. Проектом предусмотрено восстановление поврежденных частей стен и крыши, деревянные элементы здания будут очищены специальным раствором. На территории двора планируется устроить санитарный узел, комнату для охраны, кладовую, благоустроить забор и систему электроснабжения. Во дворе также разместится амфитеатр для культурных мероприятий. В 2023 году по заказу Национального агентства охраны культурного наследия была подготовлена соответствующая проектная и сметная документация по восстановлению дома-музея. Позже, 30 июля 2024 года, был заключен договор о государственных закупках с компанией-победителем электронного тендера ООО "Билдкингс". Акакий ШанидзеАкакий Шанидзе (1887-1987) – грузинский филолог, лингвист, фольклорист, один из основоположников научной картвелистики. Вместе с Иосифом Кипшидзе и Георгием Ахвледиани он заложил основу лингвистических исследований в Грузии.Его работы связаны со структурой и историей картвельских языков, грузинской диалектологией, лексикологией, текстологией, эпиграфикой, фольклористикой, нормализацией проблематики грузинского литературного языка.Ранние исследования ученого были обобщены в книге "Грамматика грузинского языка", вышедшей в 1930 году и являющейся первым научным произведением по грамматике нового грузинского языка.Тбилисскому университету 105 – интересные факты>>Акакий Шанидзе реконструировал и опубликовал первоначальный текст поэмы "Витязь в тигровой шкуре" в 1937 году. Он издал хевсурскую поэзию ("Грузинская народная поэзия – Хевсурули", 1931), что заложило основу грузинской научной фольклористики, а также поэтические тексты на сванском языке.Шанидзе скончался в возрасте 100 лет и был похоронен во дворе Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили, где проработал более 70 лет.В 2020 году дому-музею Акакия Шанидзе был присвоен статус памятника культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, общество, акакий шанидзе, имерети, национальное агентство охраны культурного наследия, тбилисский государственный университет , самтредия