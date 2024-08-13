https://sputnik-georgia.ru/20240813/gibel-detey-pri-pozhare-v-gruzii---zhestkie-obvineniya-i-reaktsiya-gosstruktur-289438934.html

Гибель детей при пожаре в Грузии – жесткие обвинения и реакция госструктур

Гибель детей при пожаре в Грузии – жесткие обвинения и реакция госструктур

Sputnik Грузия

Именно зажженная свеча называется основной причиной пожара, детали которого должна восстановить экспертиза 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T19:46+0400

2024-08-13T19:46+0400

2024-08-13T20:02+0400

происшествия

грузия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

зугдиди

пожар

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213564_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_a8364bc90ff7964aa9e03c46ecaed080.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Гибель шестилетних близнецов в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) спровоцировала бурное обсуждение в социальных сетях и множество слухов, которые пришлось опровергать государственным ведомствам. Пожар начался в квартире жилого корпуса города Зугдиди, когда в квартире находились четверо несовершеннолетних детей – шестилетние близнецы и двое детей постарше. Взрослые были на заработках. Выбраться удалось старшим брату и сестре, 10 и 11 лет. Матери ночью дома не было, она работала в ночную смену. Соседи говорят, что в квартире, которую семья арендовала, за неуплату были отключены свет и газ, и предполагают, что пожар мог произойти от свечи. Дети погибли при пожаре в городе Зугдиди >>Именно зажженная свеча называется основной причиной пожара, детали которого должна восстановить экспертиза. МВД ведет расследование инцидента по статье о повреждении или уничтожении объекта по неосторожности, повлекшей смерть двух человек. Слух о работе пожарных Сразу после пожара соседи пострадавших заявили, что тушение было осложнено тем, что не раскрылась лестница на пожарной машине. " Уточняем, что указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям МВД оперативно прибыли на место пожара сразу же после получения информации и начали ликвидационные работы. Во время тушения пожара в Зугдиди не было никаких препятствий", - говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. При этом в Службе отметили, что контроль за спецтехникой и оборудованием, находящимися на балансе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, осуществляется ежедневно согласно протоколу. Слух о положении семьи Кроме того, как рассказали соседи, дети находились под опекой государства и лишь временно проживали у матери. Агентство государственной опеки опровергло эту информацию. По его данным, мать разлучили с детьми в 2018 году, однако детей вернули семье с 1 апреля 2023 года. "Реинтеграция осуществлялась с учетом интересов детей, их мнения и обеспечения воспитания в биологической семье", - отмечают в агентстве. По данным ведомства, семья получала всю полагающуюся помощь, а социальный работник агентства периодически проверял семью. Семья состоит на учете в единой базе данных социально незащищенных семей и получает социальное пособие. Также с апреля 2023 года несовершеннолетним дополнительно назначены реинтеграционные выплаты. Указанная сумма, подлежащая выплате каждый месяц, составляла 1500 лари. В 2023-2024 годах семья воспользовалась программой экстренной помощи семьям с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, зугдиди, пожар