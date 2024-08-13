https://sputnik-georgia.ru/20240813/gruziya-svoim-rezultatom-oboshla-18-stran-chlenov-es-na-olimpiade-v-parizhe--papuashvili-289432376.html

Грузия обошла 18 стран ЕС на Олимпиаде в Париже – Папуашвили

Грузия обошла 18 стран ЕС на Олимпиаде в Париже – Папуашвили

Sputnik Грузия

Исторический результат этой Олимпиады, наряду с талантом грузинского народа, является заслугой стабильного экономического роста в стране, считает спикер... 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T12:35+0400

2024-08-13T12:35+0400

2024-08-13T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Грузия завершила Олимпиаду в Париже с лучшим результатом в истории и заняла 24 место среди 206 олимпийских команд, опередив 18 стран-членов ЕС, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в соцсети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. Как отметил спикер парламента, в последние годы Грузия является стабильным лидером как с точки зрения экономического роста, так и с точки зрения управления не только в регионе, но и в некоторых случаях по сравнению со странами-членами ЕС. "Исторический результат этой Олимпиады, наряду с талантом нашего народа, является заслугой этого развития", – написал Папуашвили. По его словам, сегодня оппозиция занята прославлением иностранцев и умалением грузин, рассматривая Грузию лишь как периферию, находящуюся во власти других стран. В отличие от оппозиции, правящая партия "Грузинская мечта" всегда будет повторять, что они гордятся быть грузинами, добавил спикер парламента. За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.). Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Олимпийская сборная Грузии в Париже показала лучший результат в истории страны>>Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, общество, олимпиада-2024 в париже, грузия, париж, шалва папуашвили