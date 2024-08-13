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Грузия в числе стран-лидеров по числу золотых медалей Олимпиады на население
Грузия в числе стран-лидеров по числу золотых медалей Олимпиады на население
Sputnik Грузия
Грузия завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в... 13.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии по количеству золотых медалей, завоеванных на Олимпиаде в Париже, на душу населения занимает седьмое место в мире, данные предоставил спортивный телевизионный канал "Евроспорт". Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. Десять самых успешных стран мира по количеству золотых медалей на душу населения по версии "Евроспорта" (Париж, 2024): По количеству золотых медалей на душу населения лидер Олимпиады США находятся на 34-й позиции, а занявший второе место Китай – на 51-й. Кроме того, Грузия занимает десятое место среди стран по количеству медалей Олимпиады на душу населения. Золото для Грузии завоевали дзюдоист Лаша Бекаури, тяжелоатлет Лаша Талахадзе, борец вольного стиля Гено Петриашвили. Серебро на счету дзюдоистов Тато Григалашвили и Ильи Суламанидзе, а также борца вольного стиля Гиви Мачарашвили. Единственную бронзу Грузии принес боксер Лаша Гурули. За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.). Грузия обошла 18 стран ЕС на Олимпиаде в Париже – Папуашвили >>Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних Олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лаша талахадзе, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лаша талахадзе, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
Грузия в числе стран-лидеров по числу золотых медалей Олимпиады на население
Грузия завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии по количеству золотых медалей, завоеванных на Олимпиаде в Париже, на душу населения занимает седьмое место в мире, данные предоставил спортивный телевизионный канал "Евроспорт".
Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза.
Десять самых успешных стран мира по количеству золотых медалей на душу населения по версии "Евроспорта"
(Париж, 2024):
Доминика – одна золотая медаль, население – 67 тысяч человек
Сент-Люсия – одна золотая медаль, население – 184 тысячи человек.
Новая Зеландия – десять золотых медалей, население – 5, 3 млн человек
Бахрейн – две золотые медали, население – 1,7 млн человек
Словения – две золотые медали, население – 2,1 млн человек
Нидерланды – 15 золотых медалей, население – 17,9 млн человек
Грузия – три золотые медали, население – 3,7 млн человек
Ирландия – четыре золотые медали, население – 5,3 млн человек
Норвегия – четыре золотые медали, население – 5,6 млн человек
Австралия – 18 золотых медалей, население – 27, 4 млн человек.
По количеству золотых медалей на душу населения лидер Олимпиады США находятся на 34-й позиции, а занявший второе место Китай – на 51-й.
Кроме того, Грузия занимает десятое место среди стран по количеству медалей Олимпиады на душу населения.
Золото для Грузии завоевали дзюдоист Лаша Бекаури, тяжелоатлет Лаша Талахадзе, борец вольного стиля Гено Петриашвили. Серебро на счету дзюдоистов Тато Григалашвили и Ильи Суламанидзе, а также борца вольного стиля Гиви Мачарашвили. Единственную бронзу Грузии принес боксер Лаша Гурули.
За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.).
Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия.
Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних Олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.