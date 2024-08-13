https://sputnik-georgia.ru/20240813/lechenie-onkozabolevaniy-v-gruzii-poslednie-dannye-289435526.html

Лечение онкозаболеваний в Грузии: последние данные

Лечение онкозаболеваний в Грузии: последние данные

Sputnik Грузия

Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты могут лечиться в Грузии бесплатно 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T17:45+0400

2024-08-13T17:45+0400

2024-08-13T17:45+0400

лечение онкозаболеваний

общество

грузия

новости

минздрав

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/09/270280055_0:132:3069:1858_1920x0_80_0_0_177c697fd39fb577931ad10e5c0ae260.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Онкологические заболевания зарегистрированы у 69 207 пациентов в Грузии на 23 июля 2024 года, государство с начала года уже потратило 18,2 миллиона лари на их лечение, говорится в информации Минздрава Грузии в ответ на запрос депутата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты могут лечиться в Грузии бесплатно – финансирование подразумевает предоставление медикаментов, химиотерапию, лучевую терапию и онкохирургию.Кроме того, государство профинансировало 12 человек для лечения за границей по программе пересадки костного мозга и 401 человека – по программе лечения онкологических заболеваний. В 2023 году власти Грузии приняли решение о финансировании лечения детей с онкозаболеваниями за границей. Пациенты могут бесплатно лечиться в ведущих клиниках в Турции, Израиле и Испании.Программа борьбы с раком в ГрузииЛечение онкологических заболеваний в Грузии одинаково доступно для всех граждан страны, и госфинансирование в этом направлении постоянно растет. Кроме лимита в 25 тысяч лари, выделяемого государством на лечение каждого гражданина, больного онкологическим заболеванием, отдельно выделяются необходимые медикаменты, которые получают по рецептам в аптеках.С 2023 года всем гражданам бесплатно финансируют химиотерапию, гормонотерапию и услуги онкохирургии.Госфинансирование в этом направлении постоянно растет. В 2012 году на программу онкологии было выделено 17 миллионов лари, в 2023 году эта цифра возросла до 250 миллионов лари.Лекарства для онкопациентов в Грузии уже доступны в клиниках>>Помимо программы всеобщего здравоохранения, ведомство рассматривает индивидуально нужды пациентов в рамках реферальной комиссии.Кроме того, в Грузии задействована программа ранней диагностики рака, которая подразумевает финансирование ранних исследований. Программа включает высокотехнологичные обследования и консультацию специалиста, что поможет выявить заболевание на раннем этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

лечение онкозаболеваний, общество, грузия, новости, минздрав, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии