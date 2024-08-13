https://sputnik-georgia.ru/20240813/obkhod-sanktsiy-ni-pri-chem--eksperty-otsenili-rost-torgovli-mezhdu-gruziey-i-rossiey-289439457.html

Обход санкций ни при чем – эксперты оценили рост торговли между Грузией и Россией

Обход санкций ни при чем – эксперты оценили рост торговли между Грузией и Россией

Sputnik Грузия

Если даже обход санкций и произойдет, то он будет иметь незначительный масштаб, говорится в исследовании 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T20:51+0400

2024-08-13T20:51+0400

2024-08-13T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Обвинения в использовании Грузии для обхода санкций против России зачастую вызваны сомнительными и поспешными выводами, сделанными на основе изменений торговых потоков, говорится в опубликованном Швейцарским институтом глобальных отношений обширном докладе о причинах увеличения товарооборота между Россией и Грузией. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Определенное количество грузов двойного назначения, таких как механические и технические компоненты, поступает в Россию из Грузии, хотя исследования показали, что количество таких грузов ничтожно мало. По данным исследования, после начала конфликта на Украине, товарооборот между Россией и Грузией действительно увеличился, однако, по мнению авторов, данные о торговле показывают, что речь идет о товарах, импортируемых Грузией из России, а не о экспорте грузинских товаров в Россию. При этом авторы исследования обращают внимание на виды грузов, которые идут из Грузии в Россию, и отмечают, что подавляющее большинство этих грузов – продукты питания и напитки. По данным Швейцарского института, в ряде случаев компании и частные лица в Грузии выражали обеспокоенность тем, что импортируемые с Запада грузы могут поступать в Россию в обход санкций, однако в результате детального изучения данных никаких подозрительных признаков не было выявлено. Если конкретнее, то обвинение состояло в том, что рост импорта американских микрочипов в Грузию является показателем реэкспорта этой продукции в Россию в обход санкций. Однако, по мнению авторов исследования, этот рост объясняется всего лишь возвращением грузинского импорта к уровню, который был до пандемии коронавируса. Грузия и впредь будет пресекать попытки обхода санкций – Минфин >>Швейцарский институт глобальных отношений (SIGA) проводит, поддерживает и продвигает междисциплинарные исследования по вопросам геополитики и политики безопасности. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-июне 2024 года сократился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 1,2 миллиарда долларов, а экспорт в Россию сократился почти на 2%. Данные приводит Национальная служба статистики Грузии. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии за шесть месяцев 2024 года составила 11,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, антироссийские санкции, политика