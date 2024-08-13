https://sputnik-georgia.ru/20240813/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-snizilas-v-iyune--novaya-statistika-289428997.html

Стоимость строительства в Грузии изменилась

Стоимость строительства в Грузии изменилась

Sputnik Грузия

Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,1% 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T09:01+0400

2024-08-13T09:01+0400

2024-08-13T10:57+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2024 года снизилась на 0,04% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,1%.В июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 25,6% и тарифами на транспортировку, топливо и электроэнергию на 11,1%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика