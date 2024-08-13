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Стоимость строительства в Грузии изменилась
Стоимость строительства в Грузии изменилась
Sputnik Грузия
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,1% 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T09:01+0400
2024-08-13T09:01+0400
2024-08-13T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2024 года снизилась на 0,04% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,1%.В июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 25,6% и тарифами на транспортировку, топливо и электроэнергию на 11,1%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, цены, строительство, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Стоимость строительства в Грузии изменилась
09:01 13.08.2024 (обновлено: 10:57 13.08.2024)
Снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,1%
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за июнь 2024 года снизилась на 0,04% по сравнению с маем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, снижение Индекса за месяц в основном произошло за счет уменьшения стоимости строительных материалов на 0,1%.
В июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 8,5%, что было вызвано ростом зарплаты на 25,6% и тарифами на транспортировку, топливо и электроэнергию на 11,1%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.