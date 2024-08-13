https://sputnik-georgia.ru/20240813/talakhadze-petriashvili-i-macharashvili-vernulis-na-rodinu-s-olimpiady-v-parizhe-289430825.html

Талахадзе, Петриашвили и Мачарашвили вернулись на родину с Олимпиады в Париже

Талахадзе, Петриашвили и Мачарашвили вернулись на родину с Олимпиады в Париже

Sputnik Грузия

Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями: три золота, три серебра и одна бронза 13.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Олимпийские чемпионы, тяжелоатлет Лаша Талахадзе, борец вольного стиля Гено Петриашвили, а также вице-чемпион, борец-вольник Гиви Мачарашвили, вернулись на родину с Олимпийских игр 2024 года в Париже – члены семей и болельщики поздно ночью встретили спортсменов в Тбилисском международном аэропорту. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийский играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. По словам тяжелоатлета, болельщики – это та сила, которая не позволяет ему сдаваться и придает уверенности. По словам борца Гено Петриашвили, на его пути было много побед и обидных поражений, как на прошлой Олимпиаде в Токио, когда он был в шаге от золота, но в Париже ему удалось исправить ошибки. Для него победа в Париже стала первой в олимпийском карьере. В Рио-де-Жанейро у Петриашвили была бронза, а в Токио не хватило совсем чуть-чуть – серебро. Что касается борца вольного стиля Гиви Мачарашвили, то на Олимпиаде-2024 в Париже он завоевал серебряную медаль – в финале грузин уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову. Мачарашвили уже не раз говорил, что недоволен своим результатом и будет стремиться к золоту на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Олимпийские игры в Париже торжественно закрылись 11 августа, следующие игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.). Упорство грузинских спортсменов непобедимо – мэр Тбилиси об итогах Олимпиады в Париже>>Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, общество, олимпиада-2024 в париже, париж, лаша талахадзе, гено петриашвили