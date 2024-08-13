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Трехкратный олимпийский чемпион Талахадзе уходит из большого спорта?
Трехкратный олимпийский чемпион Талахадзе уходит из большого спорта?
Sputnik Грузия
Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T15:43+0400
2024-08-13T16:39+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Чемпион Олимпийских игр в Париже, Токио и Рио, грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе хочет завершить карьеру непобежденным, но если почувствует, что сможет еще принести стране золотые медали, то обязательно останется в большом спорте, рассказал он журналистам после возвращения на родину. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации. На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Грузия завоевала семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую. В общекомандном медальном зачете Грузия впервые в истории заняла 24 место, что является лучшим результатом страны. За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.) Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Грузия обошла 18 стран ЕС на Олимпиаде в Париже – Папуашвили&gt;&gt;Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, общество, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша талахадзе
спорт, новости, общество, грузия, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша талахадзе

Трехкратный олимпийский чемпион Талахадзе уходит из большого спорта?

15:43 13.08.2024 (обновлено: 16:39 13.08.2024)
© Georgian National Olympic CommitteeТяжелоатлет Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпиаде в Париже
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе с золотой медалью на Олимпиаде в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2024
© Georgian National Olympic Committee
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Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Чемпион Олимпийских игр в Париже, Токио и Рио, грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе хочет завершить карьеру непобежденным, но если почувствует, что сможет еще принести стране золотые медали, то обязательно останется в большом спорте, рассказал он журналистам после возвращения на родину.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Лаша Талахадзе – единственный спортсмен в истории независимой Грузии, завоевавший золото на трех Олимпиадах. Он является олимпийским и мировым рекордсменом, семикратным чемпионом Европы и мира. Талахадзе не проигрывал ни одного турнира, начиная с 2015 года, после того, как вернулся в большой спорт после дисквалификации.

"Я хочу завершить спортивную карьеру так, чтобы уйти не проиграв. Если я увижу, что могу одержать еще победу, я обязательно останусь", – заявил Талахадзе

На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Грузия завоевала семь медалей: три золотые, три серебряные и одну бронзовую. В общекомандном медальном зачете Грузия впервые в истории заняла 24 место, что является лучшим результатом страны.
За золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс.), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс.), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс.)
© SputnikОлимпийские чемпионы из Грузии, Олимпиада 2024 в Париже
Олимпийские чемпионы из Грузии, Олимпиада 2024 в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2024
Олимпийские чемпионы из Грузии, Олимпиада 2024 в Париже
© Sputnik
Кроме того, премьер и спикер парламента Грузии представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия.
Грузия обошла 18 стран ЕС на Олимпиаде в Париже – Папуашвили>>
Грузия после провозглашения независимости участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио-де-Жанейро, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.
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