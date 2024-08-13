https://sputnik-georgia.ru/20240813/za-voynu-2008-goda-vlasti-vremen-saakashvili-privlekut-k-otvetstvennosti-289438622.html

За войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности

За войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности

Sputnik Грузия

Прежние власти поддержали резолюцию ПАСЕ и заключение комиссии под эгидой Евросоюза о том, что Грузия начала войну в 2008 году, сказано в заявлении "Грузинской... 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T19:10+0400

2024-08-13T19:10+0400

2024-08-13T19:24+0400

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пасе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Авантюристские действия Михаила Саакашвили в августе 2008 года были заказом из-за рубежа и хорошо спланированным предательством, за что бывшие власти Грузии должны понести наказание по всей строгости закона, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Этому предшествовало интервью швейцарского дипломата Хайди Тальявини от 9 августа, возглавлявшей в прошлом международную комиссию под эгидой Евросоюза по расследованию обстоятельств войны 2008 года. Она отметила, что даже спустя много лет считает правильным заключение комиссии, в котором говорится, что бомбежка грузинскими войсками Цхинвали стала началом широкомасштабного вооруженного конфликта. Именно она дала России правовые основания для ввода войск, чтобы освободить своих миротворцев. Там же отмечено, что "Саакашвили сознательно сделал все возможное, чтобы вернуть обратно годом ранее выведенные из Грузии российские войска".Планы на то время президента Грузии, как заявила "Грузинская мечта", были очевидны начиная с 2004 года, когда к власти только пришло его "Единое национальное движение". С тех пор четыре года не прекращались провокации, но Саакашвили и его зарубежные покровители понимали, что "нужны более агрессивные и масштабные действия". "Согласно заключению Тальявини, такой момент власти Саакашвили создали 7 августа 2008 года, когда в результате артиллерийской атаки на Цхинвали развязали России руки и российские войска вошли в Грузию", - сказано в заявлении. Премьер Грузии рассказал, как будут судить "Нацдвижение" после выборов>>"Грузинская мечта" подчеркнула, что бывшие власти подтвердили это, поддержав как заключение Тальявини от 2009 года, так и резолюцию ПАСЕ в октябре 2008 года.В резолюции говорится, что "начатый без предупреждения обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям". В резолюции ПАСЕ также сказано, что "применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами". В связи с этим правящая партия Грузии считает необходимым привлечение бывших властей к ответственности. Правящая партия отметила, что если совершенным "Национальным движением" преступлениям не дать правовой оценки, это будет равнозначно преступлению. "Сегодня, когда разбирательство (по войне 2008 года - ред.) в Гааге и Страсбурге завершено, уже нет времени на разговоры намеками, настало время, чтобы преступники понесли ответственность по всей строгости Конституции и закона", - говорится в заявлении. Учитывая все это, для установления долгосрочного мира и стабильности в Грузии жизненно важно, чтобы был проведен публичный судебный процесс и общество раз и навсегда поняло, кто совершил тяжкое предательское преступление перед нашей страной и народом, отмечено в заявлении. Многие представители "Нацдвижения" высшего, среднего и низшего звена уже были осуждены за разные служебные преступления, в том числе экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он был задержан осенью 2021 года, после того как тайно вернулся в Грузию.Свой срок после прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" отсидели, к примеру, глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. От следствия скрываются экс-министр обороны Давид Кезерашвили и экс-министр юстиции Зураб Адеишвили.Потерянные территорииОфициальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий.В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, аналитика, тбилиси, цхинвали, цхинвальский регион, михаил саакашвили, пасе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение