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Движение по перевалу с востока на запад Грузии будет ограничено
Движение по перевалу с востока на запад Грузии будет ограничено
Sputnik Грузия
Работы по соединению новых участков дороги постепенно завершатся в сентябре 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T18:29+0400
2024-08-14T18:29+0400
2024-08-14T18:29+0400
грузия
новости
экономика
зестафони
рикотский перевал
департамент автомобильных дорог
азиатский банк развития (абр)
западная грузия
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Автомобилистам, следующим с востока на запад по перевалу Рикоти, предстоит пользоваться старой дорогой до тех пор, пока скоростную дорогу не свяжут с участком Цева-Шорапани, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Транспортные средства, движущиеся с востока на запад, будут двигаться от узла Борити до села Цева по старой дороге Рикоти, а движение с запада на восток будет по-прежнему осуществляться по новой магистрали. Строительство участка Шорапани-Аргвета высокоскоростной магистрали Восток-Запад находится на стадии завершения. Работы по соединению новых участков дороги постепенно завершатся в сентябре, после чего транспорт будет использовать уже 42 км новой скоростной автомагистрали Рикоти. Восстановлена старая дорога перевала Рикоти, где заменили тротуарное покрытие и обновили другую дорожную инфраструктуру. Для автотранспорта уже открыты 9 км из 15-километрового участка объездной дороги Шорапани-Аргвета-Зестафони. На данном этапе из 17 мостов движение открыто по 12 мостам и 5 тоннелям из 10. Работы на остальных мостах и в тоннелях на участке дороги протяженностью 5,7 км продолжаются интенсивно, они будут поэтапно открываться в сентябре. Таким образом, будет завершено строительство 3 из 4 участков главной дороги Рикоти. Новая дорога Шорапани-Аргвета, как и все участки главной дороги, значительно повысит безопасность и обеспечит комфортное и плавное движение, отмечается в сообщении.Строительство автодороги на участке Шорапани-Аргвета ведется при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Как идет строительство дороги через перевал между Восточной и Западной Грузией>>На перевале Рикоти строится 4-полосная скоростная автомагистраль общей протяженностью 52 км, 51 туннель и 97 мостов. Уже построено 50 из 51 тоннеля и 89 мостов из 97. На новой дороге учтены все современные стандарты безопасности дорожного движения, в том числе система освещения. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, зестафони, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, азиатский банк развития (абр), западная грузия
грузия, новости, экономика, зестафони, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, азиатский банк развития (абр), западная грузия
Движение по перевалу с востока на запад Грузии будет ограничено
Работы по соединению новых участков дороги постепенно завершатся в сентябре
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Автомобилистам, следующим с востока на запад по перевалу Рикоти, предстоит пользоваться старой дорогой до тех пор, пока скоростную дорогу не свяжут с участком Цева-Шорапани, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
"Для присоединения открытого 27-километрового участка скоростной дороги Рикоти к объездной дороге Зестафони и бесперебойного выполнения работ с 15 августа необходимо временно перевести движение на старую дорогу 18-километрового участка Рикоти", – говорится в сообщении.
Транспортные средства, движущиеся с востока на запад, будут двигаться от узла Борити до села Цева по старой дороге Рикоти, а движение с запада на восток будет по-прежнему осуществляться по новой магистрали.
Строительство участка Шорапани-Аргвета высокоскоростной магистрали Восток-Запад находится на стадии завершения.
Работы по соединению новых участков дороги постепенно завершатся в сентябре, после чего транспорт будет использовать уже 42 км новой скоростной автомагистрали Рикоти.
Восстановлена старая дорога перевала Рикоти, где заменили тротуарное покрытие и обновили другую дорожную инфраструктуру.
Для автотранспорта уже открыты 9 км из 15-километрового участка объездной дороги Шорапани-Аргвета-Зестафони. На данном этапе из 17 мостов движение открыто по 12 мостам и 5 тоннелям из 10. Работы на остальных мостах и в тоннелях на участке дороги протяженностью 5,7 км продолжаются интенсивно, они будут поэтапно открываться в сентябре.
Таким образом, будет завершено строительство 3 из 4 участков главной дороги Рикоти.
Новая дорога Шорапани-Аргвета, как и все участки главной дороги, значительно повысит безопасность и обеспечит комфортное и плавное движение, отмечается в сообщении.
Строительство автодороги на участке Шорапани-Аргвета ведется при поддержке Азиатского банка развития (АБР).
На перевале Рикоти строится 4-полосная скоростная автомагистраль общей протяженностью 52 км, 51 туннель и 97 мостов. Уже построено 50 из 51 тоннеля и 89 мостов из 97. На новой дороге учтены все современные стандарты безопасности дорожного движения, в том числе система освещения.
Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви – 11,6 км, Хеви-Убиса – 12,2 км, Убиса-Шорапани – 13 км и Шорапани-Аргвета – 14,7 км.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.