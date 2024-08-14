https://sputnik-georgia.ru/20240814/natsdvizhenie-znalo-o-predstoyaschey-voyne-v-2008-godu-no-ne-vyvelo-grazhdanskikh--deputat-289451439.html

"Нацдвижение" знало о предстоящей войне в 2008 году, но не вывело гражданских – депутат

"Нацдвижение" знало о предстоящей войне в 2008 году, но не вывело гражданских – депутат

Sputnik Грузия

Ранее политсовет "Грузинской мечты" распространил заявление, в котором говорилось, что авантюристские действия Саакашвили в августе 2008 года были заказом... 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T16:05+0400

2024-08-14T16:05+0400

2024-08-14T17:24+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и бывшая правящая партия "Единое национальное движение" ответственны за события августовской войны 2008 года и за то, что они не вывезли мирных жителей, зная о готовящихся боевых действиях, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее политсовет "Грузинской мечты" распространил заявление, в котором говорилось, что авантюристские действия Саакашвили в августе 2008 года были заказом из-за рубежа и хорошо спланированным предательством, за что бывшие власти Грузии должны понести наказание по всей строгости закона. Тема стала особенно актуальной после того, как 9 августа было опубликовано интервью швейцарского дипломата Хайди Тальявини, возглавлявшей в прошлом международную комиссию под эгидой Евросоюза по расследованию обстоятельств войны 2008 года. Она отметила, что даже спустя много лет считает правильным заключение комиссии, в котором говорится, что бомбежка грузинскими войсками Цхинвали стала началом широкомасштабного вооруженного конфликта. Именно она дала России правовые основания для ввода войск, чтобы освободить своих миротворцев. В "Грузинской мечте" отметили, что бывшие власти подтвердили это, поддержав как заключение Тальявини от 2009 года, так и резолюцию ПАСЕ в октябре 2008 года. В резолюции говорится, что "начатый без предупреждения обстрел Цхинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям". В резолюции ПАСЕ также сказано, что "применение тяжелого вооружения и кассетных боеприпасов, создающих серьезную опасность для гражданского населения, представляло собой непропорциональное применение военной силы Грузией, хотя и на своей территории, и, как таковое, является нарушением международного права и обязательства Грузии разрешить этот конфликт мирными средствами". По словам Вольского, преступления Саакашвили, которые создали предпосылки для событий в августе 2008 года, "никуда не исчезли".Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. За войну 2008 года: власти времен Саакашвили привлекут к ответственности>>В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, цхинвали, цхинвальский регион, михаил саакашвили, пасе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вольский