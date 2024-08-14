https://sputnik-georgia.ru/20240814/ostrov-vs-port-chto-proiskhodit-s-masshtabnym-proektom-v-kurortnom-batumi-289457903.html

Остров vs порт: что происходит с масштабным проектом в курортном Батуми?

Остров vs порт: что происходит с масштабным проектом в курортном Батуми?

Sputnik Грузия

Ранее Национальное агентство окружающей среды приостановило процесс выдачи природоохранного разрешения на строительство искусственного острова 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T20:02+0400

2024-08-14T20:02+0400

2024-08-14T20:02+0400

батумский нефтяной терминал

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ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии 12 августа выдало разрешение при его надзоре продолжить строительство искусственного острова "Батуми Айленд", против которого активно выступает ООО "Терминал 1".В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Строительство "Батуми Айленд" начато в сентябре 2022 года. Искусственный остров в Батуми – власти приостановили оценку проекта>>"Терминал 1" управляет нефтяным терминалом, откуда отгружается нефть на суда, а компания Ambassador Batumi Island строит искусственный полуостров как раз на противоположной стороне этого терминала."Терминал 1" выступает против строительства и даже распространил заявление, в котором указано, что строители острова хаотически выбрасывают инертные массы на дно по пути движения судов, а техника приближается к причалу, где идет отгрузка нефти, что опасно для окружающих. "Терминал 1" несколько раз обращался к Национальному агентству окружающей среды с требованием обратить внимание на проблему, которая угрожает безопасности порта. "Терминал 1" привел заключение "Анкор инженеринг" – международной проектной компании портового подрядчика, согласно которому строительство острова на расстоянии примерно 40 метров от оси входящего канала приведет к угрозе для функционирования порта. При этом в компании "Терминал 1" отмечают, что изменение маршрута входа судна и изменение механизма якорной стоянки судна требуют соответствующих расчетов и согласования с Агентством морского транспорта, а таких расчетов не существует. Между тем в компании Ambassador Batumi Island утверждают, что проект не окажет влияния на терминал. "Этот вопрос был досконально оценен при подключении Агентства морского транспорта, и полученные результаты подтвердили полную безопасность проекта и соответствие национальным регуляциям", - отмечают в компании. Подробности делопроизводства 24 ноября 2023 года ООО "Амбассадор Батуми Айленд" представило Национальному экологическому агентству Батуми отчет об оценке воздействия на окружающую среду обустройства искусственного острова в морской акватории и прилагаемую документацию, предусмотренную законодательством. В рамках разбирательств агентство обеспечило создание экспертной комиссии и административную поддержку соответствующих ведомств. На стадии административного производства в целях выяснения вопросов и предоставления полной информации ведомство 19 апреля 2024 года прекратило административное производство и обратилось к компании с просьбой предоставить дополнительную/исправленную документацию, связанную с проектом. Пересмотренная документация также была обнародована, а для заинтересованных сторон был установлен крайний срок подачи комментариев/мнений. Информация была передана экспертной комиссии для рассмотрения и представления соответствующих заключений. На этапе производства ООО "Терминал 1" представило в агентство письмо, согласно которому ООО "Терминал 1" посчитал строительство/обустройство острова недопустимым в рамках представленного проекта, поскольку проектная площадь острова охватывает международные морские перевозки, ведущие к причалу ООО "Терминал 1". На основании вышеизложенного 2 августа 2024 года ведомство вновь приостановило административное производство и обратилось к ООО "Амбассадор Батуми Айленд" с просьбой предоставить им подробную информацию/документацию по вопросам, поднятым ООО "Терминал 1". В итоге, согласно позиции Минэкономики, ведомство учло расстояние между "Терминалом 1" и ООО "Амбассадор Батуми Айленд" и решило, что планируемое строительство "Острова Батуми" не ограничит вход/выход танкеров, а эксплуатация будущего острова не будет представлять угрозы для работы портовой инфраструктуры "Терминала 1".В результате, с учетом изложенного и на основании письма ООО "Амбассадор Батуми Айленд" от 12 августа 2024 года, административное производство было продолжено. После сверки заключений экспертной комиссии по рассмотрению представленной информации и оценки имеющейся документации, Национальное агентство обнародовало заключение об обустройстве искусственного острова в Черном море, в котором отражены аргументированные замечания/мнения общественности. Проект порта Инвестор "Амбассадор групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей. Решением правительства и соответствующим постановлением компании предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми. Согласно проекту, на острове появятся общественные пляжи, зоны активного и пассивного отдыха, аквапарки, променады, приморский бульвар, яхт-клуб, образовательные заведения, торговые центры, гостиницы и жилые дома. Представленная концепция предполагает привлечение масштабных инвестиций и расширение административных границ Батуми, что означает избавление города от существующей застройки и укрепление его береговой линии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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батумский нефтяной терминал, агентство морского транспорта, национальное агентство окружающей среды, батуми, черное море, новости, экономика, грузия