Остров vs порт: что происходит с масштабным проектом в курортном Батуми?
© courtesy of Island AmbassadoriКрупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
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Ранее Национальное агентство окружающей среды приостановило процесс выдачи природоохранного разрешения на строительство искусственного острова
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Грузии 12 августа выдало разрешение при его надзоре продолжить строительство искусственного острова "Батуми Айленд", против которого активно выступает ООО "Терминал 1".
В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Строительство "Батуми Айленд" начато в сентябре 2022 года.
"Терминал 1" управляет нефтяным терминалом, откуда отгружается нефть на суда, а компания Ambassador Batumi Island строит искусственный полуостров как раз на противоположной стороне этого терминала.
"Терминал 1" выступает против строительства и даже распространил заявление, в котором указано, что строители острова хаотически выбрасывают инертные массы на дно по пути движения судов, а техника приближается к причалу, где идет отгрузка нефти, что опасно для окружающих.
© courtesy of Island AmbassadoriКрупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
Крупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
"Терминал 1" несколько раз обращался к Национальному агентству окружающей среды с требованием обратить внимание на проблему, которая угрожает безопасности порта.
"Терминал 1" привел заключение "Анкор инженеринг" – международной проектной компании портового подрядчика, согласно которому строительство острова на расстоянии примерно 40 метров от оси входящего канала приведет к угрозе для функционирования порта.
"Изменение направления входящего русла требует новых расчетов, перемещения наземных знаков, углубления нового русла", - говорится в заключении.
При этом в компании "Терминал 1" отмечают, что изменение маршрута входа судна и изменение механизма якорной стоянки судна требуют соответствующих расчетов и согласования с Агентством морского транспорта, а таких расчетов не существует.
Между тем в компании Ambassador Batumi Island утверждают, что проект не окажет влияния на терминал.
"Этот вопрос был досконально оценен при подключении Агентства морского транспорта, и полученные результаты подтвердили полную безопасность проекта и соответствие национальным регуляциям", - отмечают в компании.
Подробности делопроизводства
24 ноября 2023 года ООО "Амбассадор Батуми Айленд" представило Национальному экологическому агентству Батуми отчет об оценке воздействия на окружающую среду обустройства искусственного острова в морской акватории и прилагаемую документацию, предусмотренную законодательством.
В рамках разбирательств агентство обеспечило создание экспертной комиссии и административную поддержку соответствующих ведомств.
На стадии административного производства в целях выяснения вопросов и предоставления полной информации ведомство 19 апреля 2024 года прекратило административное производство и обратилось к компании с просьбой предоставить дополнительную/исправленную документацию, связанную с проектом.
© courtesy of Island AmbassadoriКрупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
Крупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
Пересмотренная документация также была обнародована, а для заинтересованных сторон был установлен крайний срок подачи комментариев/мнений. Информация была передана экспертной комиссии для рассмотрения и представления соответствующих заключений.
На этапе производства ООО "Терминал 1" представило в агентство письмо, согласно которому ООО "Терминал 1" посчитал строительство/обустройство острова недопустимым в рамках представленного проекта, поскольку проектная площадь острова охватывает международные морские перевозки, ведущие к причалу ООО "Терминал 1".
На основании вышеизложенного 2 августа 2024 года ведомство вновь приостановило административное производство и обратилось к ООО "Амбассадор Батуми Айленд" с просьбой предоставить им подробную информацию/документацию по вопросам, поднятым ООО "Терминал 1".
ООО "Терминал 1" дополнительно обратилось в Агентство 5 августа 2024 года. Поскольку вопросы, затронутые в письмах, выходили за рамки охраны окружающей среды и, соответственно, компетенции Национального агентства по охране окружающей среды, оно проинформировало об этом Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и попросило предоставить подробные заключения.
В итоге, согласно позиции Минэкономики, ведомство учло расстояние между "Терминалом 1" и ООО "Амбассадор Батуми Айленд" и решило, что планируемое строительство "Острова Батуми" не ограничит вход/выход танкеров, а эксплуатация будущего острова не будет представлять угрозы для работы портовой инфраструктуры "Терминала 1".
В результате, с учетом изложенного и на основании письма ООО "Амбассадор Батуми Айленд" от 12 августа 2024 года, административное производство было продолжено.
После сверки заключений экспертной комиссии по рассмотрению представленной информации и оценки имеющейся документации, Национальное агентство обнародовало заключение об обустройстве искусственного острова в Черном море, в котором отражены аргументированные замечания/мнения общественности.
Проект порта
Инвестор "Амбассадор групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей.
Решением правительства и соответствующим постановлением компании предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.
© Courtesy of Ambassadori Batumi IslandКрупнейший инвестиционный проект строительства искусственного острова "Батуми Айленд"
Крупнейший инвестиционный проект строительства искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Ambassadori Batumi Island
Согласно проекту, на острове появятся общественные пляжи, зоны активного и пассивного отдыха, аквапарки, променады, приморский бульвар, яхт-клуб, образовательные заведения, торговые центры, гостиницы и жилые дома.
Представленная концепция предполагает привлечение масштабных инвестиций и расширение административных границ Батуми, что означает избавление города от существующей застройки и укрепление его береговой линии.