https://sputnik-georgia.ru/20240814/reytingi-partiy-v-gruzii-v-preddverii-vyborov---opros-gorbi-289461076.html

Рейтинги партий в Грузии в преддверии выборов – опрос GORBI

Рейтинги партий в Грузии в преддверии выборов – опрос GORBI

Sputnik Грузия

Исследование показало, что шанс пройти в парламент Грузии есть только у четырех партий 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T22:59+0400

2024-08-14T22:59+0400

2024-08-14T23:51+0400

грузия

политика

новости

георгий вашадзе

мамука хазарадзе

анна долидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Большая часть населения Грузии в преддверии парламентских выборов поддерживает правящую партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия", согласно опросу международного центра исследования общественного мнения GORBI, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди".Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, ответили "Грузинская мечта" 59,3% опрошенных. За объединение бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели", которую основал бывший член "Нацдвижения" Георгий Вашадзе, готовы голосовать 13,1% респондентов.На третьем месте с поддержкой в 5,8% оказалась коалиция трех политических сил – партии основателей одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии", партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Далее с поддержкой в 5,5% находится коалиция из партий, основанных бывшими членами "Нацдвижения". Это "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе, "Ахали" Ники Гварамия и Ники Мелия и "Дроа" Элене Хоштария. Три месяца до "дня икс" – накал страстей перед выборами в Грузии нарастает>>Менее 5%, которые необходимы для получения мандатов в парламенте, набрали партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" (4,8%), коалиция консервативных организаций – "Альянс патриотов Грузии", "Альт-Инфо" и так далее (3%), партия "Европейская Грузия" бывших членов "Нацдвижения" (2,2%), "Новый политический центр – Гирчи" (2,1%).При таком раскладе "Грузинская мечта" получает 107 мандатов в парламенте, а оппозиции достается только 43 места. Опрос общественного мнения прошел в масштабах страны путем прямого интервьюирования в период с 24 июля по 4 августа. Опрошены были 1,7 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий вашадзе, мамука хазарадзе, анна долидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение