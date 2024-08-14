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Впервые в истории: в Грузии выпустят купюры без подписи президента Нацбанка
Впервые в истории: в Грузии выпустят купюры без подписи президента Нацбанка
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Нацбанк остается без президента с марта 2023 года из-за недостаточного числа членов совета Нацбанка 14.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Купюры номиналом 100 лари поступят в оборот без традиционной подписи президента Национального банка Грузии — они будут подписаны исполняющей его обязанности Натией Турнава. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Турнава является первым вице-президентом Национального банка и в отсутствие президента регулятора выполняет все его функции. Национальный банк Грузии остается без президента с марта 2023 года из-за недостаточного числа членов совета Нацбанка. Натия Турнава как первый вице-президент Нацбанка стала исполняющей обязанности президента регулятора в июне 2023 года. Купюра номиналом 100 лари является одной из самых распространенных в Грузии. К январю 2024 года она составляла треть всех денег в Грузии и была самой запрашиваемой банками для наличного расчета. Спрос на нее растет с каждым годом, так как купюра в 200 лари (самый высокий номинал) не перевыпускалась с 2016 года. При этом купюра в 100 лари – одна из наиболее часто подделываемых купюр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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лари, лари, грузия, экономика, новости, тбилиси, натия турнава
лари, лари, грузия, экономика, новости, тбилиси, натия турнава
Впервые в истории: в Грузии выпустят купюры без подписи президента Нацбанка
21:01 14.08.2024 (обновлено: 21:02 14.08.2024)
Нацбанк остается без президента с марта 2023 года из-за недостаточного числа членов совета Нацбанка
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Купюры номиналом 100 лари поступят в оборот без традиционной подписи президента Национального банка Грузии — они будут подписаны исполняющей его обязанности Натией Турнава.
Турнава является первым вице-президентом Национального банка и в отсутствие президента регулятора выполняет все его функции.
Новые купюры, объем которых не распространяется, по другим параметрам ничем не отличаются от находящихся в обороте и служат цели заменить уже порванные или испорченные купюры.
Национальный банк Грузии остается без президента с марта 2023 года из-за недостаточного числа членов совета Нацбанка. Натия Турнава как первый вице-президент Нацбанка стала исполняющей обязанности президента регулятора в июне 2023 года.
Купюра номиналом 100 лари является одной из самых распространенных в Грузии. К январю 2024 года она составляла треть всех денег в Грузии и была самой запрашиваемой банками для наличного расчета.
Спрос на нее растет с каждым годом, так как купюра в 200 лари (самый высокий номинал) не перевыпускалась с 2016 года. При этом купюра в 100 лари – одна из наиболее часто подделываемых купюр.