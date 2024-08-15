https://sputnik-georgia.ru/20240815/bezopasno-li-kupatsya-v-chernom-more-u-poberezhya-gruzii-vzyali-proby-289467124.html
Безопасно ли купаться в Черном море? У побережья Грузии взяли пробы
Безопасно ли купаться в Черном море? У побережья Грузии взяли пробы
Sputnik Грузия
Последний раз Национальное агентство окружающей среды проверяло качество воды Черного моря месяц назад 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T17:34+0400
2024-08-15T17:34+0400
2024-08-15T17:34+0400
грузия
новости
общество
черное море
аджария
национальное агентство окружающей среды
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258624987_0:148:3068:1874_1920x0_80_0_0_d38f88902037248bded5de4655f3122d.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Результаты лабораторного исследования образцов, взятых в черноморской акватории Грузии 14 августа, будут готовы и опубликованы в ближайшее время, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам. Лаборатория оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и соответствует современным стандартам, отмечается в информации.Последний раз Национальное агентство окружающей среды проверяло качество воды Черного моря месяц назад – 10 и 11 июля. По результатам лабораторных исследований качество воды было в пределах нормы. В ходе исследований были определены химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, суммы нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и концентрация других физико-химических показателей. Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что на 20% выше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
черное море
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258624987_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5be612c4a267b9e560a31bc0c458a356.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Безопасно ли купаться в Черном море? У побережья Грузии взяли пробы
Последний раз Национальное агентство окружающей среды проверяло качество воды Черного моря месяц назад
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Результаты лабораторного исследования образцов, взятых в черноморской акватории Грузии 14 августа, будут готовы и опубликованы в ближайшее время, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам.
"Пробы, взятые в Черном море, были отправлены на анализ в аккредитованную лабораторию анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства по охране окружающей среды", – говорится в сообщении.
Лаборатория оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и соответствует современным стандартам, отмечается в информации.
Последний раз Национальное агентство окружающей среды проверяло качество воды Черного моря месяц назад – 10 и 11 июля.
По результатам лабораторных исследований качество воды было в пределах нормы. В ходе исследований были определены химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, суммы нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и концентрация других физико-химических показателей.
В соответствии с рамочной директивой морской стратегии Евросоюза агентство активно работает над усовершенствованием системы мониторинга.
Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой.
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что на 20% выше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.