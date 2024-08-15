https://sputnik-georgia.ru/20240815/bezopasno-li-kupatsya-v-chernom-more-u-poberezhya-gruzii-vzyali-proby-289467124.html

Безопасно ли купаться в Черном море? У побережья Грузии взяли пробы

Безопасно ли купаться в Черном море? У побережья Грузии взяли пробы

Sputnik Грузия

Последний раз Национальное агентство окружающей среды проверяло качество воды Черного моря месяц назад 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T17:34+0400

2024-08-15T17:34+0400

2024-08-15T17:34+0400

грузия

новости

общество

черное море

аджария

национальное агентство окружающей среды

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Результаты лабораторного исследования образцов, взятых в черноморской акватории Грузии 14 августа, будут готовы и опубликованы в ближайшее время, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды ежемесячно проводит непрерывный мониторинг качества воды в Черном море на 12 станциях. Во время исследования определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы воды проверяются по 59 параметрам. Лаборатория оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и соответствует современным стандартам, отмечается в информации.Последний раз Национальное агентство окружающей среды проверяло качество воды Черного моря месяц назад – 10 и 11 июля. По результатам лабораторных исследований качество воды было в пределах нормы. В ходе исследований были определены химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, суммы нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и концентрация других физико-химических показателей. Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что на 20% выше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями