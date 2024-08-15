https://sputnik-georgia.ru/20240815/bilety-na-futbolnyy-match-gruziya-chekhiya-byli-molnienosno-rasprodany-289465542.html

Билеты на футбольный матч Грузия-Чехия были молниеносно распроданы

Билеты на футбольный матч Грузия-Чехия были молниеносно распроданы

Sputnik Грузия

Каждый покупатель мог купить не более двух билетов вместо четырех, как было разрешено ранее 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T13:56+0400

2024-08-15T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи. Этим матчем сборная Грузии начинает выступление в группе В1 Лиги наций, где ее соперниками, помимо Чехии, станут сборные Албании и Украины. Онлайн продажа билетов началась сегодня в 12:00 на сайте tkt.ge, и каждый покупатель мог купить не более двух билетов вместо четырех, как было разрешено ранее. Стадион имени Михаила Месхи после восстановительных работ, проведенных перед молодежным чемпионатом Европы 2023 года, вмещает 27 223 зрителя. Провести матч на стадионе им. Михаила Месхи было решено в связи с тем, что на стадионе "Динамо Арена" им. Бориса Пайчадзе временно ограничено использование нескольких секторов и трибун. Стадион "Динамо Арена" рассчитан почти на 55 тысяч зрителей, а стадион имени Месхи вмещает чуть более 27 тысяч. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций: Известны еще два домашних стадиона, которые примут запланированные на осень игры: 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи пройдет матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет игра Грузия-Украина. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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