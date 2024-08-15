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Более 150 фактов незаконной ловли рыбы выявили в июле в Грузии
Более 150 фактов незаконной ловли рыбы выявили в июле в Грузии
Sputnik Грузия
Всего за январь-июль 2024 года сотрудники ведомства предотвратили 494 нарушения правил рыболовства 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T09:48+0400
2024-08-15T09:48+0400
2024-08-15T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Выявлено 155 случаев незаконного рыболовства в рамках борьбы с браконьерством в Грузии в июле – в 64 из них содержались признаки уголовного преступления, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За январь-июль 2024 года сотрудники ведомства предотвратили 494 нарушения правил рыболовства, в том числе 206 фактов, содержащих признаки уголовных преступлений. Материалы были направлены в соответствующие органы. Экипажи Департамента экологического надзора осуществляют непрерывное круглосуточное патрулирование по всей территории страны с целью своевременного предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконного лесопользования, охоты, рыболовства и других экологических нарушений. Только за последнее время сотрудники департамента выявили еще 11 случаев незаконной ловли рыбы. Электрошоковые устройства также были применены гражданами в селе Квишари Амбролаурского района на реке Риони и в русле реки Мтквари возле села Рбони Хашурского района. Семь фактов ловли рыбы самодельными сетями, прикрепленными к удочке, ловушками и садками были выявлены на реке Цкалцитела в районе Ткибули, на реке Мтквари в районе Гардабани, на реках Губисцкали и Риони в районе Цхалтубо, недалеко от Мцхета-Нареквави на реке Арагви, в районе Тианети на реке Иори. Борьба с незаконной ловлей рыбы – в Грузии ужесточат законодательство>>В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Более 150 фактов незаконной ловли рыбы выявили в июле в Грузии
Всего за январь-июль 2024 года сотрудники ведомства предотвратили 494 нарушения правил рыболовства
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Выявлено 155 случаев незаконного рыболовства в рамках борьбы с браконьерством в Грузии в июле – в 64 из них содержались признаки уголовного преступления, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды Грузии.
За январь-июль 2024 года сотрудники ведомства предотвратили 494 нарушения правил рыболовства, в том числе 206 фактов, содержащих признаки уголовных преступлений. Материалы были направлены в соответствующие органы.
Экипажи Департамента экологического надзора осуществляют непрерывное круглосуточное патрулирование по всей территории страны с целью своевременного предотвращения, выявления и пресечения фактов незаконного лесопользования, охоты, рыболовства и других экологических нарушений.
Только за последнее время сотрудники департамента выявили еще 11 случаев незаконной ловли рыбы.
В частности, в городе Поти на реке Капарча нарушители незаконно ловили рыбу с моторной лодки с использованием т. н. электрошокера "пиликан". Преступники незаконно добыли до 27 кг рыбы кефали.
Электрошоковые устройства также были применены гражданами в селе Квишари Амбролаурского района на реке Риони и в русле реки Мтквари возле села Рбони Хашурского района.
Семь фактов ловли рыбы самодельными сетями, прикрепленными к удочке, ловушками и садками были выявлены на реке Цкалцитела в районе Ткибули, на реке Мтквари в районе Гардабани, на реках Губисцкали и Риони в районе Цхалтубо, недалеко от Мцхета-Нареквави на реке Арагви, в районе Тианети на реке Иори.
В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения.
Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет.