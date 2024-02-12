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Борьба с незаконной ловлей рыбы – в Грузии ужесточат законодательство
Борьба с незаконной ловлей рыбы – в Грузии ужесточат законодательство
Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка-пересылка, реализация рыболовного электрооружия влечет штраф в размере 3 тысяч лари, конфискацию... 12.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-12T23:32+0400
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2024-02-12T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Незаконный оборот электрошокеров и электрооружия для ловли рыбы будет караться в Грузии штрафом в размере 1 тысячи лари, сообщает Первый канал. По информации телеканала, соответствующие поправки в закон уже представлены в парламент страны. Речь идет о проекте поправок к "Кодексу административных правонарушений" и закону Грузии "Об оружии", которые предусматривают регулирование видов разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) рыбы. Цель – повышение эффективности борьбы с браконьерством. Согласно поправкам в законодательство, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или присвоение электрошокового устройства влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари с конфискацией орудия преступления, а в случае повторного нарушения — 2 тысячи лари, также с конфискацией оружия. Борьба с браконьерством в Грузии: выявлены сотни фактов незаконной ловли рыбы >>Кроме того, изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка-пересылка, реализация рыболовного электрооружия влечет штраф в размере 3 тысяч лари, конфискацию орудия преступления, в случае повторного нарушения — штраф в размере 6 тысяч лари. Борьба с браконьерством и разработка системы адекватной правовой ответственности за противоправные действия являются частью государственной политики защиты и сохранения биоразнообразия страны. С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы. Из них 172 содержат признаки уголовного преступления. В Грузии намерены ужесточить борьбу с браконьерами >>В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Борьба с незаконной ловлей рыбы – в Грузии ужесточат законодательство
Изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка-пересылка, реализация рыболовного электрооружия влечет штраф в размере 3 тысяч лари, конфискацию орудия преступления
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Незаконный оборот электрошокеров и электрооружия для ловли рыбы будет караться в Грузии штрафом в размере 1 тысячи лари, сообщает Первый канал.
По информации телеканала, соответствующие поправки в закон уже представлены в парламент страны. Речь идет о проекте поправок к "Кодексу административных правонарушений" и закону Грузии "Об оружии", которые предусматривают регулирование видов разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) рыбы. Цель – повышение эффективности борьбы с браконьерством.
Согласно поправкам в законодательство, незаконное приобретение, хранение, ношение, передача или присвоение электрошокового устройства влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари с конфискацией орудия преступления, а в случае повторного нарушения — 2 тысячи лари, также с конфискацией оружия.
Кроме того, изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка-пересылка, реализация рыболовного электрооружия влечет штраф в размере 3 тысяч лари, конфискацию орудия преступления, в случае повторного нарушения — штраф в размере 6 тысяч лари.
Борьба с браконьерством и разработка системы адекватной правовой ответственности за противоправные действия являются частью государственной политики защиты и сохранения биоразнообразия страны.
С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы. Из них 172 содержат признаки уголовного преступления.
В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения.
Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года относится к уголовному правонарушению, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения от двух до четырех лет.