https://sputnik-georgia.ru/20240815/chempionat-evropy-po-regbi-2025-s-kem-sygraet-gruziya-289458286.html

Чемпионат Европы по регби 2025: с кем сыграет Грузия?

Чемпионат Европы по регби 2025: с кем сыграет Грузия?

Sputnik Грузия

Лучшие команды континентального первенства получат путевку на главное регбийное событие — Кубок мира 2027 в Австралии 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T11:32+0400

2024-08-15T11:32+0400

2024-08-15T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Соперниками сборной Грузии по регби на групповом этапе чемпионата Европы 2025 года в группе А стали команды Испании, Нидерландов и Швейцарии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сборная Грузии по регби в марте 2024 года обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы в Париже со счетом 36:10 и стала победителем турнира в седьмой раз подряд. Всего Грузия выигрывала этот трофей целых 16 раз. В группе B сыграют Португалия, Румыния, Бельгия и Германия. Расписание матчей: 1-2 февраля 8-9 февраля 15-16 февраля Полуфиналы пройдут 1 и 2 марта, а финал запланирован на 16 марта. Четыре лучшие команды континентального первенства получат путевку на главное регбийное событие – Кубок мира 2027 в Австралии с 1 октября по 13 ноября. Вместо 20 сборных в Австралию отправятся 24. Отборочный этап Кубка мира пройдет в один круг вместо двух и завершится в марте 2025 года. Двенадцать команд, занявших первые три места в своих подгруппах на групповом этапе Кубка мира 2023, уже прошли квалификацию на Кубок мира 2027: Южная Африка, Англия, Новая Зеландия, Аргентина, Франция, Ирландия, Уэльс, Фиджи, Шотландия, Италия, Япония, Австралия. Остальные 12 путевок получат: четыре лучшие команды ЧЕ по регби 2025 года, победители чемпионатов Африки, Азии и Южной Америки 2025 года, три лучшие команды Кубка Тихого океана 2025 года (за исключением Фиджи и Японии, которые уже прошли квалификацию), победитель плей-офф Южной Америки и Тихого океана, победитель утешительного тура – репешажа. Сборная Грузии по регби завершила свое участие в Кубке мира 2023 года с одной ничьей и тремя поражениями. Ей не удалось завоевать третье место в группе, которое автоматически давало бы право выступать на следующем мировом первенстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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