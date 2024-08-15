"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в депутаты-делегаты
© photo: Sputnik / StringerОткрытие нового офиса правящей партии "Грузинская мечта"
© photo: Sputnik / Stringer
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Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам)
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала часть своего избирательного списка - 22 делегатов, каждый из которых должен будет отвечать за предвыборную кампанию в одном из избирательных округов, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этого округа.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам). При этом отдельные кандидаты в депутаты в избирательных списках партий могут быть названы делегатами, то есть потенциальными представителями избирателей в округах. Всего 30 избирательных округов.
"Упразднение мажоритарной системы имеет серьезные отрицательные стороны, что, в первую очередь, проявляется в ослаблении связи между избирателями и кандидатами. Для искоренения в определенной степени этого недостатка избирательным законодательством был введен институт делегата", - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии.
На этот раз были названы кандидаты-делегаты "Грузинской мечты" в регионах. По словам Кобахидзе, восемь делегатов в Тбилиси будут объявлены в ближайшие дни.
"Все делегаты будут представлены в пропорциональном списке "Грузинской мечты" на проходных местах. Соответственно, мы обеспечим то, чтобы в парламенте следующего созыва у всех городов и регионов без исключения был свой представитель", - сказал глава правительства.
Тем самым, по его словам, будет частично искоренены недостатки, которые связаны с упразднением мажоритарной системы выборов.
"Есть целый ряд депутатов, которые до сих пор были мажоритариями соответствующих округов. Большинство из них также будет в списке, но не в статусе делегата", - сказал Кобахидзе.
Кандидаты-делегаты в 22 округах:
Депутат Давид Сонгулашвили - Гурджаани-Сагареджо-Сигнахи-Дедоплисцкаро;
Депутат Ираклий Кадагишвили - Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи;
Депутат Ираклий Шатакишвили - Рустави-Гардабани;
Депутат Заур Даргали - Марнеули-Гардабани;
Мэр Болниси Давид Шаразадишвили - Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка;
Депутат Антон Оболашвили - Ахалцихе-Боржоми-Аспиндза-Адигени;
Депутат Самвел Манукян - Ахалкалаки-Ниноцминда;
Депутат от партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе - Мцхета-Мтианети;
Мэр Гори, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе Ладо Хинчегашвили - Гори-Каспи;
Депутат Заал Дугладзе - Хашури-Карели;
Депутат Заза Ломинадзе - Кутаиси;
Депутат Гиви Чичинадзе - Цхалтубо-Самтредия-Вани-Хони;
Депутат Паата Квижинадзе - Сачхере-Чиатура-Харагаули;
Губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе - Зестафони-Дагдати-Терджола-Ткибули;
Бывший замгубернатора региона Самегрело - Земо Сванети Давид Кодуа - Зугдиди;
Депутат Георгий Хахубия - Поти-Хоби-Сенаки;
Бизнесмен Илья Инджия - Мартвили-Абаша-Цаленджиха-Чхороцку;
Депутат Васил Чигогидзе - Озургети-Ланчхути-Чохатаури;
Депутат Гоча Энукидзе - Рача-Лечхуми-Сванети;
Певец, солист группы "Алило" Арчил Беридзе - Батуми;
Бизнесмен Гия Чкония - Кобулети;
Депутат Анзор Болквадзе - Хелвачаури-Кеда-Шуахеви-Хуло.
Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа.