https://sputnik-georgia.ru/20240815/gruzinskaya-mechta-nazvala-svoikh-kandidatov-v-deputaty-delegaty-289471245.html

"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в депутаты-делегаты

"Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в депутаты-делегаты

Sputnik Грузия

Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T19:35+0400

2024-08-15T19:35+0400

2024-08-15T19:35+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

президентские выборы

парламент грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289041381_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_d0a180b3e31891efd1031b9cc5ff6011.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала часть своего избирательного списка - 22 делегатов, каждый из которых должен будет отвечать за предвыборную кампанию в одном из избирательных округов, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этого округа.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам). При этом отдельные кандидаты в депутаты в избирательных списках партий могут быть названы делегатами, то есть потенциальными представителями избирателей в округах. Всего 30 избирательных округов."Упразднение мажоритарной системы имеет серьезные отрицательные стороны, что, в первую очередь, проявляется в ослаблении связи между избирателями и кандидатами. Для искоренения в определенной степени этого недостатка избирательным законодательством был введен институт делегата", - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии.На этот раз были названы кандидаты-делегаты "Грузинской мечты" в регионах. По словам Кобахидзе, восемь делегатов в Тбилиси будут объявлены в ближайшие дни. Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>"Все делегаты будут представлены в пропорциональном списке "Грузинской мечты" на проходных местах. Соответственно, мы обеспечим то, чтобы в парламенте следующего созыва у всех городов и регионов без исключения был свой представитель", - сказал глава правительства. Тем самым, по его словам, будет частично искоренены недостатки, которые связаны с упразднением мажоритарной системы выборов. "Есть целый ряд депутатов, которые до сих пор были мажоритариями соответствующих округов. Большинство из них также будет в списке, но не в статусе делегата", - сказал Кобахидзе. Кандидаты-делегаты в 22 округах:Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, президентские выборы, парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия