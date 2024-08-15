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https://sputnik-georgia.ru/20240815/gruzinskaya-mechta-nazvalo-lozhyu-novuyu-informatsiyu-o-nedvizhimosti-ivanishvili-v-rossii-289468405.html
"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России
"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России
Sputnik Грузия
Со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров, заявили в правящей партии 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T16:35+0400
2024-08-15T16:48+0400
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бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Заявление неправительственной организации "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) является абсурдным и попыткой оправдать распространенную о почетном председателе партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили ложную информацию, говорится в заявлении пресс-службы партии. Пресс-центр в очередной раз прокомментировал информацию, опубликованную OCCRP, в ответ на заявление "Грузинской мечты". Согласно заявлению, ранее организация распространила ложь, будто семья Иванишвили приобрела недвижимость в Москве несколько месяцев назад. Исходя из того, что после 1998 года Иванишвили и члены его семьи не приобретали никакой собственности в России и, более того, не выезжали в эту страну, ложная информация была с легкостью разоблачена достоверными фактами. О владении недвижимостью в России, которую эта организация пыталась продать как "недавно обнаружившийся скандал", впервые сделал публичным именно Иванишвили, когда в 2013 году заполнил имущественную декларацию и, в соответствии с законом, указал активы на имя членов семьи, включая свою жену, отмечено в заявлении. "В то же время организация, у которой есть претензия на "журналистское расследование", должна знать, что в форме декларации потому и есть графа для членов семьи, что это считается общим имуществом, и оправдываться, как будто статья была о Екатерине Хведелидзе, а не о Бидзине Иванишвили, – слабая попытка оправдать ложь", – говорится в заявлении. Кроме того, как отметено в заявлении, указанная организация пыталась поднять тему т. н. грузинского закона об офшорах. В апреле парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, осложнит процесс евроинтеграции страны и нанесет ущерб ее репутации. Также оппозиция утверждает, что поправки приняты для того, чтобы Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны Запада. Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью &gt;&gt;"Мы еще раз убеждаемся, что решение, когда мы воздержались от сотрудничества с этой организацией, было безальтернативным. Мы надеемся, что в других случаях подобные статьи будут соответствовать минимальным стандартам добросовестности и компетентности", – говорится в заявлении.Как ранее сообщалось, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия

"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России

16:35 15.08.2024 (обновлено: 16:48 15.08.2024)
© Georgian DreamПрезентация нового центрального офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси
Презентация нового центрального офиса Грузинской мечты в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2024
© Georgian Dream
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Со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров, заявили в правящей партии
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Заявление неправительственной организации "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) является абсурдным и попыткой оправдать распространенную о почетном председателе партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили ложную информацию, говорится в заявлении пресс-службы партии.
Пресс-центр в очередной раз прокомментировал информацию, опубликованную OCCRP, в ответ на заявление "Грузинской мечты". Согласно заявлению, ранее организация распространила ложь, будто семья Иванишвили приобрела недвижимость в Москве несколько месяцев назад. Исходя из того, что после 1998 года Иванишвили и члены его семьи не приобретали никакой собственности в России и, более того, не выезжали в эту страну, ложная информация была с легкостью разоблачена достоверными фактами.

"Как видно, медиа с определенной репутацией испытала дискомфорт из-за того, что ее уличили во лжи и опубликовала очередное абсурдное заявление, чтобы оправдать себя. OCCRP пишет, что их статья была не о Бидзине Иванишвили, а о его жене Екатерине Хведелидзе", – говорится в заявлении.

О владении недвижимостью в России, которую эта организация пыталась продать как "недавно обнаружившийся скандал", впервые сделал публичным именно Иванишвили, когда в 2013 году заполнил имущественную декларацию и, в соответствии с законом, указал активы на имя членов семьи, включая свою жену, отмечено в заявлении.
"В то же время организация, у которой есть претензия на "журналистское расследование", должна знать, что в форме декларации потому и есть графа для членов семьи, что это считается общим имуществом, и оправдываться, как будто статья была о Екатерине Хведелидзе, а не о Бидзине Иванишвили, – слабая попытка оправдать ложь", – говорится в заявлении.
Кроме того, как отметено в заявлении, указанная организация пыталась поднять тему т. н. грузинского закона об офшорах.

"Тот факт, что закон является исправным, юридически усовершенствованным и приносит Грузии только пользу, хорошо известен обществу. А со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров", – отмечено в заявлении.

В апреле парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, осложнит процесс евроинтеграции страны и нанесет ущерб ее репутации. Также оппозиция утверждает, что поправки приняты для того, чтобы Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны Запада.
Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью >>
"Мы еще раз убеждаемся, что решение, когда мы воздержались от сотрудничества с этой организацией, было безальтернативным. Мы надеемся, что в других случаях подобные статьи будут соответствовать минимальным стандартам добросовестности и компетентности", – говорится в заявлении.
Как ранее сообщалось, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.
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