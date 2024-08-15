https://sputnik-georgia.ru/20240815/gruzinskaya-mechta-nazvalo-lozhyu-novuyu-informatsiyu-o-nedvizhimosti-ivanishvili-v-rossii-289468405.html

"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России

"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России

Sputnik Грузия

Со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров, заявили в правящей партии 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T16:35+0400

2024-08-15T16:35+0400

2024-08-15T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Заявление неправительственной организации "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) является абсурдным и попыткой оправдать распространенную о почетном председателе партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили ложную информацию, говорится в заявлении пресс-службы партии. Пресс-центр в очередной раз прокомментировал информацию, опубликованную OCCRP, в ответ на заявление "Грузинской мечты". Согласно заявлению, ранее организация распространила ложь, будто семья Иванишвили приобрела недвижимость в Москве несколько месяцев назад. Исходя из того, что после 1998 года Иванишвили и члены его семьи не приобретали никакой собственности в России и, более того, не выезжали в эту страну, ложная информация была с легкостью разоблачена достоверными фактами. О владении недвижимостью в России, которую эта организация пыталась продать как "недавно обнаружившийся скандал", впервые сделал публичным именно Иванишвили, когда в 2013 году заполнил имущественную декларацию и, в соответствии с законом, указал активы на имя членов семьи, включая свою жену, отмечено в заявлении. "В то же время организация, у которой есть претензия на "журналистское расследование", должна знать, что в форме декларации потому и есть графа для членов семьи, что это считается общим имуществом, и оправдываться, как будто статья была о Екатерине Хведелидзе, а не о Бидзине Иванишвили, – слабая попытка оправдать ложь", – говорится в заявлении. Кроме того, как отметено в заявлении, указанная организация пыталась поднять тему т. н. грузинского закона об офшорах. В апреле парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, осложнит процесс евроинтеграции страны и нанесет ущерб ее репутации. Также оппозиция утверждает, что поправки приняты для того, чтобы Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны Запада. Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью >>"Мы еще раз убеждаемся, что решение, когда мы воздержались от сотрудничества с этой организацией, было безальтернативным. Мы надеемся, что в других случаях подобные статьи будут соответствовать минимальным стандартам добросовестности и компетентности", – говорится в заявлении.Как ранее сообщалось, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия