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"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России
"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России
Sputnik Грузия
Со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров, заявили в правящей партии 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Заявление неправительственной организации "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) является абсурдным и попыткой оправдать распространенную о почетном председателе партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили ложную информацию, говорится в заявлении пресс-службы партии. Пресс-центр в очередной раз прокомментировал информацию, опубликованную OCCRP, в ответ на заявление "Грузинской мечты". Согласно заявлению, ранее организация распространила ложь, будто семья Иванишвили приобрела недвижимость в Москве несколько месяцев назад. Исходя из того, что после 1998 года Иванишвили и члены его семьи не приобретали никакой собственности в России и, более того, не выезжали в эту страну, ложная информация была с легкостью разоблачена достоверными фактами. О владении недвижимостью в России, которую эта организация пыталась продать как "недавно обнаружившийся скандал", впервые сделал публичным именно Иванишвили, когда в 2013 году заполнил имущественную декларацию и, в соответствии с законом, указал активы на имя членов семьи, включая свою жену, отмечено в заявлении. "В то же время организация, у которой есть претензия на "журналистское расследование", должна знать, что в форме декларации потому и есть графа для членов семьи, что это считается общим имуществом, и оправдываться, как будто статья была о Екатерине Хведелидзе, а не о Бидзине Иванишвили, – слабая попытка оправдать ложь", – говорится в заявлении. Кроме того, как отметено в заявлении, указанная организация пыталась поднять тему т. н. грузинского закона об офшорах. В апреле парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, осложнит процесс евроинтеграции страны и нанесет ущерб ее репутации. Также оппозиция утверждает, что поправки приняты для того, чтобы Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны Запада. Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью >>"Мы еще раз убеждаемся, что решение, когда мы воздержались от сотрудничества с этой организацией, было безальтернативным. Мы надеемся, что в других случаях подобные статьи будут соответствовать минимальным стандартам добросовестности и компетентности", – говорится в заявлении.Как ранее сообщалось, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
"Грузинская мечта" назвала ложью новую информацию о недвижимости Иванишвили в России
16:35 15.08.2024 (обновлено: 16:48 15.08.2024)
Со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров, заявили в правящей партии
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Заявление неправительственной организации "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) является абсурдным и попыткой оправдать распространенную о почетном председателе партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили ложную информацию, говорится в заявлении пресс-службы партии.
Пресс-центр в очередной раз прокомментировал информацию, опубликованную OCCRP, в ответ на заявление "Грузинской мечты". Согласно заявлению, ранее организация распространила ложь, будто семья Иванишвили приобрела недвижимость в Москве несколько месяцев назад. Исходя из того, что после 1998 года Иванишвили и члены его семьи не приобретали никакой собственности в России и, более того, не выезжали в эту страну, ложная информация была с легкостью разоблачена достоверными фактами.
"Как видно, медиа с определенной репутацией испытала дискомфорт из-за того, что ее уличили во лжи и опубликовала очередное абсурдное заявление, чтобы оправдать себя. OCCRP пишет, что их статья была не о Бидзине Иванишвили, а о его жене Екатерине Хведелидзе", – говорится в заявлении.
О владении недвижимостью в России, которую эта организация пыталась продать как "недавно обнаружившийся скандал", впервые сделал публичным именно Иванишвили, когда в 2013 году заполнил имущественную декларацию и, в соответствии с законом, указал активы на имя членов семьи, включая свою жену, отмечено в заявлении.
"В то же время организация, у которой есть претензия на "журналистское расследование", должна знать, что в форме декларации потому и есть графа для членов семьи, что это считается общим имуществом, и оправдываться, как будто статья была о Екатерине Хведелидзе, а не о Бидзине Иванишвили, – слабая попытка оправдать ложь", – говорится в заявлении.
Кроме того, как отметено в заявлении, указанная организация пыталась поднять тему т. н. грузинского закона об офшорах.
"Тот факт, что закон является исправным, юридически усовершенствованным и приносит Грузии только пользу, хорошо известен обществу. А со СМИ, которые не могут разобраться в простых правилах декларирования, нет смысла говорить о сложной архитектуре офшоров", – отмечено в заявлении.
В апреле парламент Грузии утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, осложнит процесс евроинтеграции страны и нанесет ущерб ее репутации. Также оппозиция утверждает, что поправки приняты для того, чтобы Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны Запада.
"Мы еще раз убеждаемся, что решение, когда мы воздержались от сотрудничества с этой организацией, было безальтернативным. Мы надеемся, что в других случаях подобные статьи будут соответствовать минимальным стандартам добросовестности и компетентности", – говорится в заявлении.
Как ранее сообщалось, во время подготовки статьи Келли Блосс пыталась связаться с пресс-службой правящей партии, но в связи с тем, что в вопросах отражалось, что статья была направлена на распространение манипулятивной информации об Иванишвили и его семье, пресс-служба отказалась от деловых отношений.