https://sputnik-georgia.ru/20240815/obman-ili-realnost--reaktsiya-politikov-na-reytingi-partiy-pered-vyborami-v-gruzii-289470319.html

Обман или реальность – реакция политиков на рейтинги партий перед выборами в Грузии

Обман или реальность – реакция политиков на рейтинги партий перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Если в правящей партии довольны результатами опроса, то оппозиция не скрывает свое недовольство результатом исследования 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T20:21+0400

2024-08-15T20:21+0400

2024-08-15T20:21+0400

политика

грузия

новости

георгий вашадзе

мамука хазарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

гурам мачарашвили

опрос

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260118470_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_eeddb6b56b23204ac04ad2d3ab41e90c.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Представители правящей силы и оппозиции по-разному отреагировали на результаты опроса международного центра исследования общественного мнения GORBI, согласно которому большая часть населения Грузии в преддверии парламентских выборов поддерживает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, ответили: "Грузинская мечта" – 59,3% опрошенных. За объединение бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели", которую основал бывший член "Нацдвижения" Георгий Вашадзе, готовы голосовать 13,1% респондентов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В объективности результатов опроса не сомневаются представители правящей партии. По словам вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, опрос GORBI показал, что исследования наиболее авторитетных институтов с точки зрения демократии, правосудия, борьбы с коррупцией, экономического роста соответствуют действительности. По его словам, идет борьба между двумя позициями – на одной стороне стабильность, а на другой дестабилизация. "Я думаю, что в нашей стране должно быть больше 60% людей, которые не хотят того, что предлагает нашей стране "коллективное "Нацдвижение", – отметил он. Представители партии власти называют "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Грузинская мечта" побеждает достойно на предстоящих парламентских выборах, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Рати Ионатамишвили. Люди хотят мира и демократического развитии, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили. "В мире, полном этих вызовов, и в регионе, где есть две горячие точки и идет величайшая война, мы, эта маленькая страна, должны как-то избежать этого. И мы должны сохранить нашу перспективу становления хабом в процессе создания этого большого Среднего коридора", – отметил Мачарашвили. Оценка оппозиции Свое недовольство результатом исследования не стали скрывать в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", где ограничились лишь небольшим комментарием. "Предыдущее исследование, проведенное GORBI, отличалось на 20%. Грузинский народ не поддается обману", – заявил член "Нацдвижения" Лаша Парулава телеканалу "Имеди". О том, что всерьез не воспринимают опрос GORBI, заявили в оппозиционной партии "Гирчи". Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Детали опроса Что касается рейтинга остальных партий, то, согласно опросу, на третьем месте с поддержкой в 5,8% находится коалиция трех политических сил: партии основателей одного из крупнейших банков Грузии (TBC Bank) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии", партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Далее с поддержкой в 5,5% находится коалиция из партий, основанных бывшими членами "Нацдвижения". Это "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе, "Ахали" Ники Гварамия и Ники Мелия и "Дроа" Элене Хоштария. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Менее 5%, которые необходимы для получения мандатов в парламенте, набрали партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" (4,8%), коалиция консервативных организаций – "Альянс патриотов Грузии", "Альт-Инфо" и так далее (3%), партия "Европейская Грузия" бывших членов "Нацдвижения" (2,2%), "Новый политический центр – Гирчи" (2,1%). При таком раскладе "Грузинская мечта" получает 107 мандатов в парламенте, а оппозиции достается только 43 места. Опрос общественного мнения прошел в масштабах страны путем прямого интервьюирования в период с 24 июля по 4 августа. Опрошены были 1,7 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, георгий вашадзе, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, гурам мачарашвили, опрос, парламентские выборы в грузии 2024