https://sputnik-georgia.ru/20240815/osenyu-prizyva-v-armiyu-v-gruzii-ne-budet-289470784.html

Осенью призыва в армию части срочников в Грузии не будет

Осенью призыва в армию части срочников в Грузии не будет

Sputnik Грузия

Приказ был подписан спустя две недели после того, как правительство приняло постановление о призыве 15.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Осенний призыв части срочников в армию в Грузии будет отложен до 1 января 2025 года, говорится в приказе премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 14 августа.Приказ был подписан спустя две недели после того, как правительство приняло постановление о призыве срочников в период с 5 августа и до 28 декабря.В приказе премьер-министра говорится, что он был подписал с учетом протокола (рекомендации) Комиссии по изучению вопросов освобождения от призыва и отсрочки срочной национальной военной службы от 31 июля и обращения министерства обороны от 12 августа. Вышеуказанная Комиссия занимается лишь теми, кто не подлежит призыву и не годен к строевой службе. В Грузии уже действует новый Кодекс обороны Грузии, однако осенний призыв, стартовавший 5 августа, осуществляется по старым правилам, так как новые правила вступят в силу лишь с 1 января 2025 года. В Грузии стартовал последний призыв на военную службу по старым правилам >>Согласно действующим старым правилам, от армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии. От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы Отсрочить срочную службу можно или по состоянию здоровья, или если призывник находится под следствием, или является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, или если он единственный ребенок в семье, или если у него двое и более детей. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей. Как изменятся правила призываС 1 января будущего года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, и дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов). При этом священники всех конфессий будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. Между тем, из списка причин для отсрочки прохождения срочной службы изъяли причину наличия статуса священнослужителя и обучение в духовном училище, но добавили к причинам ряд других оснований. При этом теперь все духовные лица будут проходить альтернативную службу. Так, поводом для отсрочки, по новой версии, станет: По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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