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В Грузии стартовал последний призыв на военную службу по старым правилам

В Грузии стартовал последний призыв на военную службу по старым правилам

Sputnik Грузия

С 1 января призыв в Грузии будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T15:58+0400

2024-08-09T15:58+0400

2024-08-09T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Осенний призыв на срочную военную службу стартовал в Грузии 5 августа и продлится до 28 декабря, соответствующее постановление правительства опубликовал Законодательный вестник Грузии. Всего на срочную службу призовут более 2,9 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Из них только 900 человек будут служить в силах обороны. В пенитенциарную службу отправят 627 срочников, в военизированное подразделение МВД – 1 078, а в Специальную службу государственной охраны – 320. Срок службы составляет 12 месяцев. От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии. От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы. Тотального призыва не будет, но и откосить не удастся – министр обороны Грузии>>Отсрочить срочную службу можно или по состоянию здоровья, или если призывник находится под следствием, или является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, или если он единственный ребенок в семье, или если у него двое и более детей. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей. Уже с 2025 года правила изменятся. С 1 января будущего года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, и дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу>>Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов). При этом священники всех конфессий будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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