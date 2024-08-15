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Президент Грузии: олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке
Президент Грузии: олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке
Sputnik Грузия
Недопустимо праздновать отдельно успех олимпийцев и паралимпийцев Грузии, так как в этом присутствует элемент дискриминации, заявила президент 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Олимпийцев национальной сборной Грузии нельзя награждать государственными орденами в срочном порядке и на это есть как минимум две причины, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Премьер и спикер парламента Грузии на днях представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров олимпийских игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Решение о награждении орденами и медалями принимает президент Грузии. Награждение должно состояться 15 августа в 20:00. Вторая причина, по словам президента, это Паралимпиада, которая стартует в Париже в конце августа и продлится до 8 сентября. Как считает президент, недопустимо праздновать отдельно успех олимпийцев и паралимпийцев Грузии, так как в этом присутствует элемент дискриминации. "Невероятно, я не знаю, кого забывает министр спорта или правительство. Как мы можем праздновать возвращение наших олимпийцев, отдельно спортсменов, участвовавших в главных Олимпийских играх, и отдельно паралимпийцев? Нет, никакой дискриминации! Это неприемлемо. Народ и общество примут всех вместе, олимпийцев или паралимпийцев... Ждем вас в сентябре", – заявила президент. Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами – премьер >>Кроме того, по словам Зурабишвили, лишь в час дня ей сообщили о том, что церемония награждения состоится в 20:00 этим вечером.При этом президент поздравила победителей и участников Олимпиады с историческим результатом – 24 место в общекомандном медальном зачете. "Хочу поздравить всех с этой необыкновенной победой, не только тех, кто вернулся с медалями и очень порадовал публику, но и всех, кто участвовал. Для нашей страны очень важно выступать на таком уровне с таким количеством побед. Двадцать четвертое место – это не шутка, все общество действительно празднует вместе с ними", – подчеркнула Зурабишвили. Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза. Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, париж, саломе зурабишвили , олимпиада-2024 в париже
грузия, политика, новости, париж, саломе зурабишвили , олимпиада-2024 в париже
Президент Грузии: олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке
Недопустимо праздновать отдельно успех олимпийцев и паралимпийцев Грузии, так как в этом присутствует элемент дискриминации, заявила президент
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Олимпийцев национальной сборной Грузии нельзя награждать государственными орденами в срочном порядке и на это есть как минимум две причины, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Премьер и спикер парламента Грузии на днях представили медалистов Олимпиады к государственным наградам. Призеров олимпийских игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов – орденом Победы имени святого Георгия. Решение о награждении орденами и медалями принимает президент Грузии. Награждение должно состояться 15 августа в 20:00.
"Первая причина: я считаю, что это тот вопрос, который объединяет страну, общество. Мы все должны праздновать его вместе, не в закрытом пространстве, где мы боимся людей, это должен быть публичный праздник. Я собираюсь устроить народное празднование, как я и объявила", – заявила Зурабишвили журналистам.
Вторая причина, по словам президента, это Паралимпиада, которая стартует в Париже в конце августа и продлится до 8 сентября. Как считает президент, недопустимо праздновать отдельно успех олимпийцев и паралимпийцев Грузии, так как в этом присутствует элемент дискриминации.
"Невероятно, я не знаю, кого забывает министр спорта или правительство. Как мы можем праздновать возвращение наших олимпийцев, отдельно спортсменов, участвовавших в главных Олимпийских играх, и отдельно паралимпийцев? Нет, никакой дискриминации! Это неприемлемо. Народ и общество примут всех вместе, олимпийцев или паралимпийцев... Ждем вас в сентябре", – заявила президент.
Кроме того, по словам Зурабишвили, лишь в час дня ей сообщили о том, что церемония награждения состоится в 20:00 этим вечером.
"Мне не свойственно препирательство, для обсуждения у нас есть политические вопросы другого уровня. Когда мы провожали их все вместе, я публично объявила, что я встречу их в сентябре, когда вернутся", – заявила Зурабишвили.
При этом президент поздравила победителей и участников Олимпиады с историческим результатом – 24 место в общекомандном медальном зачете.
"Хочу поздравить всех с этой необыкновенной победой, не только тех, кто вернулся с медалями и очень порадовал публику, но и всех, кто участвовал. Для нашей страны очень важно выступать на таком уровне с таким количеством побед. Двадцать четвертое место – это не шутка, все общество действительно празднует вместе с ними", – подчеркнула Зурабишвили.
Национальная олимпийская сборная Грузии завершила выступление на Олимпийских играх в Париже с семью медалями, расположившись в общекомандном зачете на 24 месте, что стало лучшим результатом в истории страны. На счету сборной Грузии три золота, три серебра и одна бронза.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии на летних олимпийских играх завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.