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Банный день в ресторане и улыбка монстра: самые смешные фото недели
Банный день в ресторане и улыбка монстра: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.08.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, пекин, испания, германия, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, пекин, испания, германия, новости в фотографиях

Банный день в ресторане и улыбка монстра: самые смешные фото недели

15:51 16.08.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Andy Wong

Официантка проходит мимо инсталляции в ресторане в Пекине.

Официантка проходит мимо инсталляции в ресторане в Пекине. - Sputnik Грузия
1/9
© AP Photo / Andy Wong

Официантка проходит мимо инсталляции в ресторане в Пекине.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЛюди купаются в водах Спортивной гавани во Владивостоке.
Молодые люди прыгают с пирса в Спортивной гавани во Владивостоке - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Люди купаются в водах Спортивной гавани во Владивостоке.
© AP Photo / Ng Han Guan

Посетители торгового центра в Пекине.

Посетители торгового центра в Пекине. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ng Han Guan

Посетители торгового центра в Пекине.

© photo: Sputnik / Kirill Zykov

Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.

Участники &quot;Гонки героев&quot; в Алабино, Подмосковье. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Kirill Zykov

Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.

© AP Photo / Charles Krupa

Игрок "Бостон Ред Сокс" Таннер Хоук в бутсах с изображением "Уолли Зелёного Монстра", талисмана команды.

Игрок &quot;Бостон Ред Сокс&quot; Таннер Хоук в бутсах с изображением &quot;Уолли Зелёного Монстра&quot;, талисмана команды. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Charles Krupa

Игрок "Бостон Ред Сокс" Таннер Хоук в бутсах с изображением "Уолли Зелёного Монстра", талисмана команды.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУчастники праздничного конкурса. Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
Участники конкурса во время празднования 1000-летия Суздаля - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Участники праздничного конкурса. Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
© AP Photo / Ashley Landis

Спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим празднует завоевание бронзовой медали в финале соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года.

Спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим празднует завоевание бронзовой медали в финале соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Ashley Landis

Спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим празднует завоевание бронзовой медали в финале соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкУчастники SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.
Участники SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Участники SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.
© AP Photo / Brian Inganga

Игроки сборной Испании по гандболу празднуют завоевание бронзовых медалей после матча со Словенией на летних Олимпийских играх 2024 года.

Игроки сборной Испании по гандболу празднуют завоевание бронзовых медалей после матча со Словенией на летних Олимпийских играх 2024 года. - Sputnik Грузия
9/9
© AP Photo / Brian Inganga

Игроки сборной Испании по гандболу празднуют завоевание бронзовых медалей после матча со Словенией на летних Олимпийских играх 2024 года.

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