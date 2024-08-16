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Банный день в ресторане и улыбка монстра: самые смешные фото недели
Банный день в ресторане и улыбка монстра: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T15:51+0400
2024-08-16T15:51+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, пекин, испания, германия, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, пекин, испания, германия, новости в фотографиях
Банный день в ресторане и улыбка монстра: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Andy Wong
Официантка проходит мимо инсталляции в ресторане в Пекине.
Официантка проходит мимо инсталляции в ресторане в Пекине.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЛюди купаются в водах Спортивной гавани во Владивостоке.
Люди купаются в водах Спортивной гавани во Владивостоке.
© AP Photo / Ng Han Guan
Посетители торгового центра в Пекине.
Посетители торгового центра в Пекине.
© photo: Sputnik / Kirill Zykov
Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.
Участники "Гонки героев" в Алабино, Подмосковье.
© AP Photo / Charles Krupa
Игрок "Бостон Ред Сокс" Таннер Хоук в бутсах с изображением "Уолли Зелёного Монстра", талисмана команды.
Игрок "Бостон Ред Сокс" Таннер Хоук в бутсах с изображением "Уолли Зелёного Монстра", талисмана команды.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкУчастники праздничного конкурса. Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
Участники праздничного конкурса. Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
© AP Photo / Ashley Landis
Спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим празднует завоевание бронзовой медали в финале соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года.
Спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим празднует завоевание бронзовой медали в финале соревнований по прыжкам в высоту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2024 года.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкУчастники SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.
Участники SUP-карнавала на фестивале пляжных видов спорта во Владивостоке.
© AP Photo / Brian Inganga
Игроки сборной Испании по гандболу празднуют завоевание бронзовых медалей после матча со Словенией на летних Олимпийских играх 2024 года.
Игроки сборной Испании по гандболу празднуют завоевание бронзовых медалей после матча со Словенией на летних Олимпийских играх 2024 года.