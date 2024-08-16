https://sputnik-georgia.ru/20240816/chto-my-edim-v-polufabrikatakh-v-vostochnoy-gruzii-obnaruzhena-salmonella-289473950.html

Что мы едим: в полуфабрикатах в восточной Грузии обнаружена сальмонелла

Что мы едим: в полуфабрикатах в восточной Грузии обнаружена сальмонелла

Sputnik Грузия

В двух из пяти взятых проб из замороженных котлет был обнаружен патогенный микроорганизм сальмонелла 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T10:52+0400

2024-08-16T10:52+0400

2024-08-16T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Бактерии сальмонеллы были обнаружены в замороженных котлетах, взятых на проверку с объекта частного предпринимателя в небольшом городе Цнори (улица Агмашенебели, Цнори, Сигнахский район, регион Кахети), сообщили в Национальном агентстве продовольствия. Сальмонеллы — род неспороносных бактерий, которые имеют форму палочек и являются одной из четырех основных причин диареи. По результатам исследований Государственной лаборатории при Минсельхозе Грузии, в двух из пяти взятых проб был обнаружен патогенный микроорганизм сальмонелла. Что мы едим? Агентство продовольствия Грузии выявило нарушения в продуктах питания и воде >>Сразу после завершения лабораторного исследования на предприятии по производству полуфабрикатов была проведена внеплановая проверка, в результате которой бизнесоператор был оштрафован, а производственный процесс остановлен. Производителя обязали остановить производственный процесс, а также удалить замороженные полуфабрикаты – котлеты – из продажи. В целях профилактики сальмонеллеза важно внедрить образцовые производственно-гигиенические методы во всей цепочке производства продуктов питания (бойни, переработка мяса и мясопродуктов, сбыт и предприятия питания), отмечено в сообщении. Сальмонеллез – заболевание, вызванное палочками сальмонеллы. Большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако иногда сальмонеллез может представлять угрозу для жизни. Степень тяжести болезни зависит от факторов, связанных с хозяином, и от серотипа сальмонеллы. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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