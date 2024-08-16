https://sputnik-georgia.ru/20240816/eks-soratnik-saakashvili-sozdaet-partiyu-federalisty-289476425.html

Экс-соратник Саакашвили создает партию "Федералисты"

Экс-соратник Саакашвили создает партию "Федералисты"

Sputnik Грузия

Новая оппозиционная партия планирует провести акцию протеста 27 сентября 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T12:54+0400

2024-08-16T12:54+0400

2024-08-16T13:31+0400

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тамара черголеишвили

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Покинувшие оппозиционную партию "Европейская Грузия" Гига Бокерия и его супруга Тамар Черголеишвили презентовали новую партию под названием "Федералисты" и анонсировали акцию протеста за месяц до предстоящих парламентских выборов в Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бокерия и Черголеишвили в начале августа заявили, что покидают "Европейскую Грузию", так как часть ведущих лиц в партии решила отклониться от выбранного курса. Спустя чуть более чем две недели они представили общественности логотип новой партии, учредительный съезд которой планируется провести в сентябре. Черголеишвили также рассказала о причине выбора названия партии и пояснила, что ответы на вопросы, связанные с выборами, будут даны в сентябре. Чтобы человеческая жизнь имела цену и люди могли реализовать свое право на жизнь и свободу, необходимо распустить государство и построить новую республику, которая будет основана на сильных гражданах, отметила политик. По ее словам, текущих на сегодняшний день процессов в оппозиции недостаточно, и для гарантированного поражения "Грузинской мечты" необходимо нечто большее. "Прежде чем идти на выборы, грузинский народ должен почувствовать, что он побеждает режим. Очень важно, чтобы на улицах была активность… Необходимо получить такое моральное преимущество на улице, какое было у нас в апреле и мае", – сказала Черголеишвили. При этом, как заявила Черголеишвили, политики не планируют такие акции, которые, как правило, организуются сами по себе, однако они должны сделать все возможное, чтобы произошел "взрыв, если у улицы есть ресурсы".Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения">>Гига Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года. В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул основанную им партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу", а в 2021 году возглавил ее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гига бокерия, тамара черголеишвили, европейская грузия