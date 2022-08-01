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Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения"
Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения"
Бокерия заявил о недопустимости обращения к властям за милостыней, при том с любой целью 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T19:39+0400
2022-08-01T19:39+0400
2022-08-01T20:09+0400
политика
новости
грузия
алеко элисашвили
ника мелия
валерий гелашвили
грузинская мечта
тбилисский городской суд
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия резко отреагировал на решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из грузинской политики.Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.По словам Бокерия, Саакашвили и все те люди, которые находятся рядом с ним из фанатизма или из выгоды, а также сторонники виновны в сложившейся ситуации. Эти люди пытаются прийти к власти методами правящей "Грузинской мечты", без каких-либо ценностей, заявил Бокерия.Самого Саакашвили он назвал "политическим заключенным", и отметил, что то, как с ним поступили, "очень большой удар не для его сторонников, а в целом для страны".При этом он назвал моральной и политической катастрофой обращение к властям за милостыней с любой целью.Ранее депутат парламента Алеко Элисашвили заявил, что решение Саакашвили говорит о том, что он заключил сделку с властями – его освобождают из заключения и разрешают ехать за рубеж на лечение, а он не вмешивается в грузинскую политику.Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили>>Усомнился в том, что Саакашвили собирается уйти из грузинской политики и разорвать связи с основанным им же "Единым национальным движением", нынешний председатель партии Ника Мелия. Мелия расценил заявление адвоката как стратегию защиты. В противном случае, по словам Мелия, получается, что все, что он много месяцев обсуждал с Саакашвили, было ложью.Между тем, несколькими днями ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего". По словам Эдуарда, его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии.Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат>>Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Все восемь лет пока Саакашвили находился за рубежом, он был идейным вдохновителем "Единого национального движения" – бывшей правящей силы, а ныне главной оппозиционной партии.
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политика, новости, грузия, алеко элисашвили, ника мелия, валерий гелашвили, грузинская мечта, тбилисский городской суд, единое нацдвижение
Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения"
19:39 01.08.2022 (обновлено: 20:09 01.08.2022)
Бокерия заявил о недопустимости обращения к властям за милостыней, при том с любой целью
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия резко отреагировал на решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из грузинской политики.
Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.
"То, что сегодня Саакашвили является лицом "Национального движения", а спикерами – Хачапуридзе, Гелбахиани, Тако Чарквиани, Губаз Саникидзе, и эти люди – это моральная катастрофа", – сказал Бокерия.
По словам Бокерия, Саакашвили и все те люди, которые находятся рядом с ним из фанатизма или из выгоды, а также сторонники виновны в сложившейся ситуации. Эти люди пытаются прийти к власти методами правящей "Грузинской мечты", без каких-либо ценностей, заявил Бокерия.
Самого Саакашвили он назвал "политическим заключенным", и отметил, что то, как с ним поступили, "очень большой удар не для его сторонников, а в целом для страны".
При этом он назвал моральной и политической катастрофой обращение к властям за милостыней с любой целью.
Ранее депутат парламента Алеко Элисашвили заявил, что решение Саакашвили говорит о том, что он заключил сделку с властями – его освобождают из заключения и разрешают ехать за рубеж на лечение, а он не вмешивается в грузинскую политику.
Усомнился в том, что Саакашвили собирается уйти из грузинской политики и разорвать связи с основанным им же "Единым национальным движением", нынешний председатель партии Ника Мелия. Мелия расценил заявление адвоката как стратегию защиты. В противном случае, по словам Мелия, получается, что все, что он много месяцев обсуждал с Саакашвили, было ложью.
Между тем, несколькими днями ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего". По словам Эдуарда, его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии.
Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Все восемь лет пока Саакашвили находился за рубежом, он был идейным вдохновителем "Единого национального движения" – бывшей правящей силы, а ныне главной оппозиционной партии.