https://sputnik-georgia.ru/20220801/bokeriya-nazval-moralnoy-katastrofoy-to-chto-saakashvili---litso-natsdvizheniya-269094285.html

Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения"

Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения"

Бокерия заявил о недопустимости обращения к властям за милостыней, при том с любой целью 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T19:39+0400

2022-08-01T19:39+0400

2022-08-01T20:09+0400

политика

новости

грузия

алеко элисашвили

ника мелия

валерий гелашвили

грузинская мечта

тбилисский городской суд

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260115830_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_20a783077d66a35ae6b7886268e45940.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия резко отреагировал на решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из грузинской политики.Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.По словам Бокерия, Саакашвили и все те люди, которые находятся рядом с ним из фанатизма или из выгоды, а также сторонники виновны в сложившейся ситуации. Эти люди пытаются прийти к власти методами правящей "Грузинской мечты", без каких-либо ценностей, заявил Бокерия.Самого Саакашвили он назвал "политическим заключенным", и отметил, что то, как с ним поступили, "очень большой удар не для его сторонников, а в целом для страны".При этом он назвал моральной и политической катастрофой обращение к властям за милостыней с любой целью.Ранее депутат парламента Алеко Элисашвили заявил, что решение Саакашвили говорит о том, что он заключил сделку с властями – его освобождают из заключения и разрешают ехать за рубеж на лечение, а он не вмешивается в грузинскую политику.Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили>>Усомнился в том, что Саакашвили собирается уйти из грузинской политики и разорвать связи с основанным им же "Единым национальным движением", нынешний председатель партии Ника Мелия. Мелия расценил заявление адвоката как стратегию защиты. В противном случае, по словам Мелия, получается, что все, что он много месяцев обсуждал с Саакашвили, было ложью.Между тем, несколькими днями ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего". По словам Эдуарда, его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии.Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат>>Саакашвили отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Все восемь лет пока Саакашвили находился за рубежом, он был идейным вдохновителем "Единого национального движения" – бывшей правящей силы, а ныне главной оппозиционной партии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, алеко элисашвили, ника мелия, валерий гелашвили, грузинская мечта, тбилисский городской суд, единое нацдвижение