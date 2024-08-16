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"Федералисты" бесперспективны в Грузии – депутат

"Федералисты" бесперспективны в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Учредительный съезд новой партии, а также акция протеста анонсированы в сентябре 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T14:58+0400

2024-08-16T14:58+0400

2024-08-16T14:58+0400

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европейская грузия

гига бокерия

тамара черголеишвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Партия "Федералисты", которую создает бывший председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия вместе с супругой Тамар Черголеишвили, не будет иметь никакой перспективы, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бокерия и Черголеишвили в начале августа заявили, что покидают "Европейскую Грузию", так как часть ведущих лиц в партии решила отклониться от выбранного курса. Накануне они презентовали новую партию и анонсировали акцию протеста за месяц до предстоящих парламентских выборов в Грузии. Учредительный съезд партии планируется провести в сентябре. Комментировать "партию двух человек" – несерьезно, считает депутат. "Они апеллируют к тому, что они интеллектуалы. Они могут быть интеллектуалами, но, к сожалению, интеллект не может быть гарантом интеллектуальной порядочности и честности. Поэтому население все это видит и дает правильную оценку", – добавил Мачавариани. Экс-соратник Саакашвили создает партию "Федералисты">>Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года. В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул основанную им партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу", а в 2021 году возглавил ее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия, гига бокерия, тамара черголеишвили, михаил саакашвили